白宮稱委內瑞拉石油屬於美國：川普想持續炸船「直到馬杜洛喊投降」
美國總統川普（Donald Trump）的高級幕僚、白宮副幕僚長史蒂芬米勒（Stephen Miller）日前暗示，委內瑞拉的石油屬於華盛頓，並將這個南美國家國有化石油產業的行動，形容為「竊盜」。彷彿重演了美國中央情報局（CIA）先後在1953年及1973年，資助推翻伊朗民選總理摩薩台（Mohammad Mosaddegh）和智利民選總統阿葉德（Salvador Allende）的行動。
米勒於美東時間17日發表的言論，進一步引發外界質疑川普政府的政治宣傳，即「毒品走私」才是美國與委內瑞拉緊張關係的主因。
「美國人的汗水、創意與辛勞，打造了委內瑞拉的石油產業。」身兼白宮副幕僚長的米勒在社群媒體發文表示，「其暴政式的徵收，是史上記錄中最大規模的美國財富與財產竊案。這些被掠奪的資產，隨後被用來資助恐怖主義，並讓殺手、傭兵與毒品充斥我們的街道。」
儘管美國與英國企業曾參與委內瑞拉早期的石油探勘，但依據「自然資源永久主權原則」，該燃料在國際法下屬於委內瑞拉這個拉丁美洲國家。委內瑞拉於1976年將石油產業國有化，並納入國營石油公司「委內瑞拉石油公司」（Petróleos de Venezuela，PDVSA）旗下。
之後在2007年，已故左派總統查維茲（Hugo Chavez）將剩餘的外資石油計畫全面國有化，實際上迫使康菲石油（ConocoPhillips）與埃克森美孚（Exxon Mobil）等美國石油巨頭退出。
美國企業隨後提出法律訴訟以對抗徵收程序，2014年，世界銀行（World Bank）仲裁法庭裁定委內瑞拉須向埃克森美孚支付16億美元賠償，目前相關法律程序仍在進行中。隨後，美國也在2019年、川普第1任總統任期內，對委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）實施制裁。
川普在今年1月展開第2任期後，更進一步升高對委內瑞拉的「極限施壓」行動。美東時間16日深夜，川普宣布對委內瑞拉油輪實施封鎖，並稱其為「受制裁船隻」。
他17日在真實社群（Truth Social）的發文中，更呼應米勒的說法，指控委內瑞拉從美國「偷走」石油。「委內瑞拉已被南美洲歷史上規模最大的艦隊全面包圍。這支艦隊只會越來越龐大，對他們造成的震撼將前所未見，直到他們把先前從我們手中偷走的所有石油、土地與其他資產，全部歸還給美利堅合眾國為止。」
這項封鎖行動，正是川普對委內瑞拉及其左派總統馬杜洛（Nicolas Maduro）「極限施壓」政策的一環。馬杜洛曾在已故總統查維茲任內擔任副總統。
上週，美軍在委內瑞拉外海扣押1艘油輪，卡拉卡斯（Caracas，委內瑞拉首都）當局譴責此舉為「國際海盜行為」。近幾個月來，美國軍方已在委內瑞拉周邊集結大量軍事資產。自9月起，美國亦在加勒比海轟炸委內瑞拉涉嫌販毒的船隻。這場致命行動遭多名法律專家批評，認為其違反美國國內法與國際法。
16日，《浮華世界》（Vanity Fair）引述白宮幕僚長蘇西威爾斯（Susie Wiles）的說法指出，美方對船隻的空襲行動，目的在於推翻這位被指控涉及人權侵害的委內瑞拉總統，「川普想持續炸船，直到馬杜洛喊出『投降』為止。」
川普政府亦對馬杜洛政府本身採取多項行動。去年11月，政府將所謂的「太陽販毒集團」（Cartel de los Soles）列為「外國恐怖組織」，儘管這個名詞並不指涉1個實際存在的組織，而是對委內瑞拉政府與軍方內部貪腐的統稱。
然而，並無證據支持馬杜洛是毒品集團領袖，亦無證據顯示委內瑞拉是輸往美國毒品的主要來源。儘管如此，川普仍在16日表示，將把「委內瑞拉政權」指定為「外國恐怖組織」，理由是其「竊取美國資產」。
川普及其幕僚亦多次提出另1項缺乏根據的指控，聲稱馬杜洛刻意將罪犯與幫派成員送往美國。但真正引發高度爭議的，仍是委內瑞拉被認為是全球規模最大的石油儲量。
17日，美國政治新聞媒體《政客》（Politico）引述匿名消息人士報導，川普政府已接觸多家私人石油公司，詢問若馬杜洛下台，是否有意重返委內瑞拉，「政府已開始與產業界接觸，討論重新進入委內瑞拉的可能性。但坦白說，在油價偏低、且全球其他油田更具吸引力的情況下，產業界的興趣並不高。」
不過，委內瑞拉著名反對派人物馬查多（Maria Corina Machado）已承諾，若馬杜洛失去權力，她將推動石油產業私有化，並全面對外開放投資。她於今年稍早獲得了諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize），並被外界視為美國在委內瑞拉扶植的傀儡。
回顧歷史，這並非美國首度推翻試圖國有化自然資源產業的外國政權，CIA早在1953年便策動1場政變，成功推翻試圖將伊朗石油業國有化的民選總理摩薩台，成功扶植親美的扎赫迪（Fazlollah Zahedi）傀儡政權。CIA在1973年也資助獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet），推翻計畫國有化美資銅礦公司的民選總統阿葉德，美國隨後支持皮諾契特的軍事獨裁政權長達17年之久。
