白宮突喊話「天佑美國」！披薩指數飆升引聯想

隨著伊朗抗議聲浪逐漸擴張，美國總統川普近日威脅伊朗政權禁止動用武力侵擾平民，否則將出手打擊。在這樣的緊張氛圍之下，美國白宮在11日下午突在社群發文「天佑美軍、天佑美國」，同時相關分析指出，國防部周邊多家披薩店訂單增加，推測高層正在徹夜加班，引人聯想。





美白宮突發文祈福「天佑美國」！「五角大廈披薩指數」暴增引猜測

伊朗爆發大規模反政府抗議，當局也採取血腥鎮壓，根據醫療人員透露，停屍間已經快要容納不下。（圖／民視新聞）

伊朗近日反政府抗議聲不斷，已全然擴散至全境，當局也展開大規模鎮壓，近日美方下令威脅伊朗政權，若對平民動用武力將出手打擊，兩名美國官員向CNN透露，川普認真考慮履行他的承諾，正評估一系列的潛在軍事方案。而就在美東時間11日下午美國白宮突然在Ｘ社群官方帳號發文「有3件事要說，天佑美軍部隊、天佑美國，而我們才正要開始」，配上美國國鳥白頭海鷗，並貼出川普「讓美國再次偉大」標語照片。

美白宮突發文祈福「天佑美國」！「五角大廈披薩指數」暴增引猜測

美國總統川普放話威脅，若伊朗當局對平民使用武力，美國將發動武力對其打擊，同時也有相關分析發現國防部附近的披薩店訂單增加。（圖／美聯社提供、翻攝自X@Pentagon Pizza Report）

與此同時，專門追蹤「五角大廈披薩指數」（Pentagon Pizza Report）的Ｘ帳號「五角大廈披薩指數報告」（@PenPizzaReport）曬出，截至美東時間11日下午4點16分，國防部周邊多家披薩店訂單高於平均，讓人不禁猜測背後原因。「五角大廈披薩指數」一詞源於1990年代初，當美國軍事心臟地帶的披薩訂單突然呈現指數級暴增，可能意味國防部高層正在加班，讓緊張氛圍再上一層樓。

