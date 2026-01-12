白宮突發文喊「天佑美軍」：我們正要開始！五角大廈披薩指數暴漲

國際中心／黃韻璇報導

伊朗民眾為了抗議通貨膨脹走上街頭，超過185個城市加入抗爭，政府選擇血腥鎮壓，甚至全面封鎖網路，至少已經造成超過500人死亡，此前川普就曾放話「不排除對伊朗採取軍事行動」，美國時間11日下午（台灣時間12日清晨）白宮突然發文表示，「天佑美軍，我們才正要開始」。

白宮發文「願上帝保佑我們的軍隊，願上帝保佑美國，我們才剛要開始」。（圖／翻攝自白宮X平台）

白宮於美國時間11日下午突然在X平台發文，表示「我們有三件事要說」，接著就喊話「願上帝保佑我們的軍隊，願上帝保佑美國，我們才剛要開始」（GOD BLESS OUR TROOPS. GOD BLESS AMERICA. AND WE ARE JUST GETTING STARTED）。貼文中的照片，川普緊握雙拳看起來相當振奮，背景則是美軍基地照片。

此前，川普就曾公開表示，若為保護和平示威者，不排除對伊朗採取軍事行動。川普也在社群媒體上聲援抗議群眾，稱伊朗「正以前所未有的方式看見自由」，並表示美國「隨時準備提供協助」。人權組織HRANA統計，過去兩週抗議期間有超過1萬600人遭到拘留，至少已造成至少538人死亡，不過由於資訊遭到封鎖，確切數字仍難以掌握。

五角大廈披薩指數暴漲。（圖／翻攝自X平台 @PenPizzaReport）

除了白宮發文引發猜測，根據非官方情報追蹤帳號「五角大廈披薩觀測」（@PenPizzaReport）報告，美東時間 11日下午4時16分，五角大廈方圓 2 英里內的連鎖披薩店（如 Pizzato Pizza、達美樂）訂單量出現異常飆升，皆高出正常水準。「披薩指數」被視為美軍官員正「熬夜加班」處理重大決策，1991 年波斯灣戰爭前夕，以及先前活捉馬杜洛的「絕對決心行動」前（當時訂單成長 770%），皆曾出現類似的訂單暴增。

