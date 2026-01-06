白宮粗話嗆對手國「別耍把戲」！FAFO原來是這意思

美國白宮1月4日，在美軍生擒委內瑞拉總統馬杜洛後，發出的「FAFO」貼文。翻攝X



美軍特種部隊上週六（3日）乾淨俐落執行了生擒委內瑞拉總統馬杜洛的任務，美方幾乎毫髮無傷，就完全穿透委內瑞拉所有防禦措施，把揚言「來抓我啊」的馬杜洛真的抓走。引人矚目的是，美國白宮對此發了一條社群推文，使用了一個在網路上常見的粗魯字眼，似乎在警告其他的敵人別耍把戲，否則會有一樣下場。

在週日（4日）於Ｘ以及Instagram上的發文中，美國白宮放了一張川普從總統座車「野獸」走出來，氣勢洶洶迎向前的黑白照片。發文寫到：「別耍把戲。亂搞你就知道後果。」（No games. FAFO.）

廣告 廣告

FAFO是「fuck around and find out」的縮寫，美式英文原本就極愛使用縮寫，而這種縮寫在網路論壇與迷因時代更是四處噴發。這句話可以直譯為「到處亂搞，然後就發現（後果）」，在俄烏戰爭俄軍企圖直取基輔而大敗時，在川普於2024大選大敗民主黨人時，FAFO都經常被拿來引用，做成迷因梗圖。

由於是「F」用字，這個縮寫俚語被視為粗俗的用語。不過第二任川普政府的特色就是很愛講粗話，視之為男子氣概的展現以及「真誠」的表達。在週六的記者會中，美國「戰爭部長」赫格塞斯在川普旁邊，就直接用整句話形容馬杜洛說：「他到處亂搞然後發現後果」。

不過另一特殊的情況是，這張川普的黑白照片，原本是去年10月川普抵達南韓釜山機場，準備與中國國家主席習近平進行「川習會」時拍下的照片。白宮選這張照片並不知道有沒有特別的用意。不過，美軍在委內瑞拉猶如熱刀切奶油一樣，輕易突破了中國與俄羅斯提供的武器防線，已經廣被視為對北京發出了很明確的警告訊號。

更多太報報導

遭美軍「拖出臥室」馬杜洛坐下、起身都得扶 妻額上有貼布、站不穩

【一文看懂】工作狂、懂經濟…重振委內瑞拉最強人選 川普、美國石油業全都看好她

美突擊委內瑞拉、接管石油業早有跡象？WSJ獨家：川普一個月前就暗示業者「做好準備」