白宮總統星光大道設銘牌 批拜登等民主黨籍前任

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國白宮在總統川普所設「總統星光大道」歷任領袖照片下方加裝多塊新銘牌，內容對多位民主黨籍前任總統提出嚴厲批評，嘲諷拜登是美國史上最差勁的總統。

路透社報導，由於共和黨與民主黨向來把這座具歷史意義的建築視為國家團結的象徵，這些銘牌的裝設格外引人注目。然而，川普向來不避諱把白宮當作展現其好鬥政治風格的舞台，並藉此重新書寫歷史。

前總統拜登照片下方的銘牌寫道：「瞌睡喬．拜登是美國史上最差勁的總統」。這塊銘牌錯誤地指控拜登贏得「史上最腐敗的選舉」，還聲稱他「前所未見地使用自動簽名機」。

川普今年繼任了拜登的職位，而拜登是唯一沒有被擺上肖像的前任總統，取而代之的是一張自動簽名機的照片。自動簽名機是一種可用鋼筆或其他書寫工具複製簽名的機械裝置。

另一塊銘牌提及「巴拉克．海珊．歐巴馬」（Barack Hussein Obama），即美國首位非裔總統，並將這位執政兩任的總統描述為「美國史上最易引發對立的政治人物之一」。

路透社指出，許多美國總統歷史學家認為，川普才是美國史上最令社會兩極分化的總統。

比爾．柯林頓（Bill Clinton）照片下方的銘牌寫道：「2016年，柯林頓總統的妻子希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）在總統選舉中敗給總統川普！」

「總統星光大道」（Presidential Walk of Fame）是川普第2任內新增的設計，沿著橢圓形辦公室與南草坪（South Lawn）之間的走廊陳列歷任總統肖像。

即使同屬共和黨但非川普支持者的前總統小布希（George W. Bush）也未能倖免。他的銘牌寫道，小布希發動阿富汗與伊拉克戰爭，「這兩場戰爭原本都不該發生」。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）說，這些銘牌「精闢地」描述每任總統的歷史地位。她在聲明中說：「作為歷史愛好者，其中許多內容是由總統本人親自撰寫。」

這些變動是川普任內白宮整體裝潢調整的一部分，其中包括擴大使用金色裝飾與鍍金配件，風格讓人聯想到紐約的川普大樓（Trump Tower）以及川普位於佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）。（編譯：張曉雯）1141218