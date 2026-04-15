白宮總統經濟報告 2025美自台灣進口年增冠全球

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（中央社記者廖漢原華盛頓14日專電）白宮經濟顧問委員會公布「2026總統經濟報告」指出，美國對外雙邊貿易出現重大轉變，中國進口貨品占比降至接近2000年的水準，台灣進口額卻大增596億美元（約新台幣1.88兆元），增加金額居各國之冠。象徵美台經濟整合，從創新與經濟安全層面可強化美台經貿關係。

白宮經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers）13日公布「2026總統經濟報告」，在「平衡貿易」章節指出，去年美國對外雙邊貿易模式出現重大轉變，特別是中國進口貨品減少971億美元，佔美國進口總量的9.3%，2024年為13.4%，已接近2000年中國加入世界貿易組織（WTO）時的8.9%。

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此外，美國自加拿大、德國、南韓與新加坡的進口總額減少，自台灣、瑞士、越南、愛爾蘭、墨西哥則增加。

2025年美國自台灣進口貨品較2024年增加596億美元，增加金額居各國之冠，與中國減少971億美元形成顯著對比。

報告中的「現代化對台灣經貿投資連結」章節寫道，2026年2月美台宣布「對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade），協定以1月簽署的投資協議為基礎，台灣業者將在美國半導體、能源及人工智慧項目投資至少2500億美元。此外，就建立半導體供應鏈與生態系統，台灣政府將額外提供2500億美元信用擔保。

「對等貿易協定」透過擴大美國出口貨品進入市場，讓雙邊貿易關係現代化。例如，協定消除台灣對美國農產品和工業製品進口貿易壁壘，建立清楚的貿易條件並增進公平競爭，確保美國業者在台灣市場成功營運。

基本上，美台簽署整合性貿易與投資協定，將有助創造高價值就業機會、發展先進製造能力，降低關鍵供應鏈的脆弱性，同時也提供美國業者進入台灣市場更好的管道，從創新與經濟安全層面強化美台經貿關係。(編輯：韋樞) 1150415