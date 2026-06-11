白宮行程爆吃閉門羹！傳鄭麗文爭議言論惹惱華府 美國安會臨時取消會面

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最新消息指出，鄭麗文一行人當天下午並未現身白宮，原訂的會面在美方未告知原因的情況下遭到臨時取消。（翻攝自鄭麗文臉書）

國民黨訪美團爆出外交挫敗。原本據訪團成員透露及親藍媒體報導，黨主席鄭麗文一行人可望於美東時間10日午後前往白宮，拜會美國國家安全會議（NSC）官員。然而據華府外媒圈最新消息指出，鄭麗文一行人當天下午並未現身白宮，原訂的會面在美方未告知原因的情況下遭到臨時取消。

更令人尷尬的是，這場會面早在事前就已被美方悄悄「降級」，不僅地點從白宮移往美國在台協會（AIT）華府總部，會晤官員的層級也遠不如3月台中市長盧秀燕訪美時的國安會資深主任。未料，最後連這個折衷的降級雨備行程，美方也在極其臨近的時間點通知直接取消。

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根據《自由時報》報導，華府媒體圈研判，美方大動作「閉門羹」的導火線，主因在於鄭麗文即便人在美國訪問，多日來卻仍持續公開批評軍售案與台美關係，甚至指控「第一島鏈安全合作」為冷戰思維，種種言論讓美國政府內部大感意外與不解。事實上，國民黨在出訪前大砍特別預算，讓此行蒙上陰影，訪問期間陸續遭到多位美國聯邦參、眾議員取消行程的消息更是沒停過。

1位華府外媒記者私下透露，高達8年1.25兆元的軍購特別條例，是台美雙方政府長期研議的戰略結果。鄭麗文卻在美方地盤將其誣指為「空白授權」，並痛批民進黨政府「貪污」。這番言論徹底激怒了華府的國安及軍方系統，因為這形同在暗指美方背書的項目有問題，對美方而言無疑是跨越紅線的羞辱。

美方高層認為，此舉凸顯國民黨將國內的政黨利益凌駕於國家安全之上，且相關論調與北京觀點高度雷同，更令華府氣結。外媒記者更直言，回顧過往歷史，多年來真正發生過重大軍購弊案的，反而是國民黨執政時期。

對照過往美方接待台灣政治人物的慣例，不論是縣市首長或政黨主席造訪華府，美方通常會展現善意，在AIT總部之外另行安排前往白宮艾森豪大樓，與國安會官員面對面交流，以深化雙方對區域安全的理解。不久前，台中市長盧秀燕與民眾黨主席黃國昌訪美時，皆順利進入白宮與國安會資深主任晤談。

對比之下，鄭麗文此次不僅連白宮都進不去，甚至連在AIT降級會晤國安官員的機會都被臨時沒收，外交待遇高下立判，也為國民黨的對美關係敲響警鐘。

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