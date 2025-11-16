白宮解密情報曝光！傳暗助陸軍事行動 阿里巴巴否認指控

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導總統賴清德今（16）日上午穿著一身帽T，在運動部長李洋等人的陪同下，出席「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會。賴總統致詞時表示，政府除了推廣街舞外，一方面也要鼓勵創作，因此舉辦街舞大賽，並把決賽的地點選在總統府前廣場，就是要把這一個過去追求民主的政治場域，來獻給全國人民舉辦運動賽事。今早9時，賴清德在李洋、李厚慶、民進黨立委吳沛憶、張雅琳等人的陪同下，前往凱達格蘭大道，出席「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會。賴清德指出，首先熱烈歡迎所有的街舞的舞者，參與今年的總統盃街舞大賽；大家都知道街舞是一種自由的語言，只要給予一個空間、一段旋律，舞者就有辦法創作出一個屬於自己的宇宙。賴清德說，「我們要推廣街舞，一方面也要鼓勵創作，所以我們舉辦總統盃街舞大賽，而且決賽的地點特別在總統府前的廣場，就是把這一個過去追求民主的政治場域來獻給全國人民，舉辦運動賽事，大家有贊成嗎？」他並表示，今年的街舞大賽有U15的小朋友、U18的年輕人，還有社區媽媽以及長輩；換句話說總統盃是全民運動的主場，要比賽就來總統盃比。談及今日的總統盃，賴清德不諱言，今年是第一屆舉辦的賽事，難免比較辛苦，希望大家給李洋部長、運動部同仁、文化總會、所有評審老師一個熱烈掌聲，謝謝大家，大家辛苦了，「我們更要給予所有參賽者一個最熱烈的掌聲」。最後，賴清德強調，「我們希望明年一年比一年盛大，辦得一年比一年好，祝福大家每一個參賽的選手都能夠拿出最好的表現，讓整個賽事更加精彩圓滿」。據了解，今年報名參賽的578組隊伍橫跨不同世代與族群，從國小生、專業舞者、社會人士，到銀髮族、身障舞團、輪椅舞者，都展現「街舞無極限」的精神，完整體現全民運動的核心理念。隨著運動部於9月正式成立，本次大賽也象徵政府以更積極的政策布局，打造屬於台灣的全民運動文化。決賽一整天在凱道舉行，最終，晚間賽程賴總統也將觀賞霹靂舞冠亞軍Battle，並出席頒獎典禮，親自頒發六大項目冠軍獎盃，為選手的努力與榮耀喝采。而總統府發言人郭雅慧則透露，「總統盃」不只是競技舞台，同時也是不分年齡、跨越族群的全民運動；希望台灣透過街舞文化的創意與活力，向世界展現年輕世代的自信，也將運動精神轉化為凝聚社會的正向力量，舞出屬於這個世代的凱道精神。原文出處：快新聞／總統盃街舞決賽凱道開跳 賴清德：把過去追求民主的場域獻給全民 更多民視新聞報導蕭美琴IPAC演說驚豔全球 賴清德盛讚：跟國際社會做朋友是好事宣布啟動333計畫 賴總統：30年內打造3領域3位諾貝爾獎得主台美關稅談判「臨門一腳」 賴清德：時間差不多了

FTV Sports 影音 ・ 22 小時前