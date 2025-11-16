白宮解密情報曝光！傳暗助陸軍事行動 阿里巴巴否認指控
英國《金融時報》14日援引一份白宮國家安全備忘錄報導，稱白宮指控大陸電商巨頭阿里巴巴為大陸軍方提供技術支援，協助針對美國目標進行軍事行動。阿里巴巴則聲明表示相關指控完全不屬實，目的在破壞美國總統川普近期與大陸達成的貿易協議；白宮方面則拒絕對此事發表評論。
《路透社》15日引述《金融時報》報導，一份白宮國家安全備忘錄中，引用已解密的最高機密情報，詳述大陸電商巨頭阿里巴巴如何為大陸解放軍提供白宮認為威脅美國安全的能力，消息傳出後阿里巴巴在美股市場應聲下跌4.2%。
報導並未具體說明涉及哪些能力或行動，也未提及美國是否正在尋求任何回應措施。阿里巴巴隨即發表聲明強烈否認相關指控，稱「文章中的斷言和影射完全是錯誤的」，並質疑匿名者洩密的動機。阿里巴巴在聲明中表示，《金融時報》承認他們無法驗證與核實消息來源，「這項惡意的公關操作顯然來自試圖破壞川普總統最近與中國達成貿易協議的不當勢力」。
大陸駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇也發表聲明否認相關報導，強調大陸依法反對和打擊一切形式的網路攻擊。劉鵬宇表示，在沒有有效證據的情況下，美方妄下結論並對大陸進行毫無根據的指控，是極不負責任的行為，完全歪曲事實。大陸對此堅決反對。
白宮方面則拒絕對此事發表評論。這起事件發生在川普政府與大陸達成貿易協議後不久，時機敏感，各方說法分歧，事件後續發展仍有待觀察。
