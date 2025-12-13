白宮記者會撤手語 法官令恢復 司法部反對：侵犯總統形象

川普總統1月重新執政後，白宮即取消拜登政府時代所創設的官方新聞會都提供手語翻譯服務，引發全國聽障者協會(National Association of the Deaf，NAD)不滿並提出訴訟。法官發出臨時禁制令要求白宮繼續提供手語服務，但司法部在提出反對的文件中指出，手語翻譯「嚴重侵犯總統控制自己公眾形象的特權」。

綜合美聯社等報導，NAD在5月控告川普政府，指出稱停止提供美國手語翻譯(ASL)，剝奪了數十萬聽障者獲取政府重要資訊更新的權利，違反了「美國身心障礙者法」(ADA)第504條中的「有效溝通」，以及違反憲法第一修正案中的言論與資訊交流自由。

哥倫比亞特區聯邦法官阿里(Amir Ali)在6月頒發的臨時禁制令，要求白宮必須在川普的記者會及白宮新聞祕書李維特主持的例行簡報，恢復美國手語即時翻譯服務。

法官指，白宮停止手語翻譯的決定，剝奪了聽障族群獲取政府重要資訊更新的權利，沒有手語翻譯將構成「明顯、即時且持續的損害」，而提供字幕與文字稿並不是健全替代方案。

當時司法部律師的說詞是，要求白宮在總統記者會中提供即時手語翻譯，將構成對行政權的「重大干預」，但法官反駁說，「不喜歡手語翻譯員與總統同框」並不能作為反對法律規定的理由。

政治網站Politico 12日報導，司法部在6月提交反對臨時初步禁令的法庭文件中，聲稱要求在新聞發布會上提供手語翻譯，「將嚴重侵犯總統控制自己公眾形象的特權」，並指出總統「有權根據自己的判斷，塑造其政府的形象及信息傳遞」。

文件說，白宮已經為聽力障礙人士或聾人群體，提供了其他獲取總統演講內容的方式，例如在網上的紀錄及提供字幕等。文件又說，如果總統是在非正式記者會上即興接受媒體提問，是很難協調提供手語翻譯服務。同時質疑，如果其他政府部門不提供NAD所要求的手語翻譯服務，是否也應遵循類似的標準。

