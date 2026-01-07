白宮試圖改寫「國會山莊暴動」! 指責「執法部門挑釁」才暴亂 還點名「這2人」....

白宮於當地時間 6 日在官方網站上開設新網頁，試圖重新解釋「國會山莊暴動」事件，並將事件的發生責任歸咎於國會警察以及時任眾議院議長佩洛西。 圖：翻攝自 白宮 官方網站

[Newtalk新聞] 2021 年 1 月 6 日，時任美國總統川普煽動支持者衝擊國會大樓，試圖顛覆 2020 美國總統大選的選舉結果，大規模的暴動事件也對國際社會造成了極大的震撼。然而，川普在重返白宮執政後，立即簽署行政命令，特赦因該事件遭起訴的近 1,600 名相關人士，近期甚至透過白宮官方網站全面改寫該事件的歷史紀錄，將此次衝突的原因歸咎於「執法部門特定人士的挑釁或煽動」。

根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，白宮於當地時間 6 日推出新網站，重新定義 5 年前發生的「國會山莊暴動」事件，不但將衝擊國會大廈的川普支持者形容為「守護和平的抗議人士」，還把該次暴力事件的主要責任推卸給當地執法部門以及時任眾議院議長南希．裴洛西 ( Nancy Pelosi )。

川普曾於 2021 年 1 月 6 日，引發美國國會山莊暴動。 圖：翻攝自 X

報導稱，自國會山莊暴動事件發生後，川普一直都對發起衝擊的支持者表示認同，並多次以自身觀點敘述該起事件，甚至在開啟第二段總統任期的首日就簽署行政命令，特赦因相關事件遭起訴的 1,500 多名支持者。該網站也承襲川普的觀點，將衝擊國會的川普支持者描述為「選舉不公的受害者」，又把特赦這些支持者的川普描述成「民眾們的英雄」。

該報導強調，與川普先前的言行不同，白宮此次推出的新網站可能被視為「官方的觀點」，認為該網站可能擁有比想像中更為深遠的影響力。現任白宮通訊聯絡主任張振熙 ( Steven Cheung ) 也將該網頁形容為「一個陷阱」，「目的是激起媒體從業者的憤怒情緒」。

該報導指出，網站將川普在白宮草坪上煽動支持者的演講描述為「詳細列舉選舉舞弊的證據」，但卻忽略了川普在該次演講中兩度呼籲支持者「拚死抵抗」以及支持者砸碎窗戶闖入國會大廈並襲擊警察等不利細節，堅稱當天的集會「秩序井然、氣氛熱烈」且「到處都是支持川普總統的旗幟與標語」。

2021年 1 月 6 日，川普支持者站上國會大廈前的雕像，反對國會進行選舉人團選票確認。川粉國會暴動共造成5人死亡。 圖 : 翻攝自新華網

該網站也將美國國會警察為阻止民眾湧入國會發射催淚瓦斯的行為形容為「執法單位的挑釁性策略」，批評國會警察將一場和平示威轉變成混亂的暴動，「但該網站卻忽略了，有大量影片顯示是支持川普的『暴徒們』首先採取了行動，對國會警察發動攻擊」。

除了對國會警察進行批評外，該網站也特別提及了裴洛西以及時任美國副總統麥克．彭斯 ( Mike Pence )，將前者描繪為事件的「罪魁禍首」、指責後者因「懦弱」而放棄將選舉名單退回各州立法機構進行審查或取消認證。另外，該網站補充稱，佩洛西拒絕川普「提前部署 1 萬名國民警衛隊隊員」提議的行為，是導致衝突擴大的關鍵。

針對白宮新網站提出的一系列指控，裴洛西也於 6 日發布公開聲明，再次強調並未收到川普的提議，「負責華盛頓特區國民警衛隊部署的是總統本人，而不是眾議院議長」。裴洛西也透過聲明指出，「國會山莊暴動」是川普一手煽動的「未遂政變」，「並非偶然事件，也不是自發性事件，而是針對民主制度中最神聖的原則之一：『和平移交權力』持續攻擊導致的結果」。

