白宮證實不排除動武 專家解析川普奪格陵蘭3策

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普想要取得格陵蘭，而白宮也已證實，所有選項都在考量之列，包括動用武力。

英國廣播公司（BBC）引述美國、英國與丹麥專家的分析，剖析川普可能考慮的各種選項，並檢視其各自主張的理據為何。

國防分析人士表示，若採取「閃電行動」奪取格陵蘭，在執行上相對容易，但所引發的後續影響將會是翻天覆地。

格陵蘭地理面積雖然廣大，但人口僅約5萬8000人，其中約1/3集中在首府努克（Nuuk），其餘大多居住在西岸地區。

格陵蘭並沒有自己的軍隊，由丹麥負責國防。然而，面對如此遼闊的領土，丹麥在當地的空軍與海軍部署卻極為有限。大片地區僅由天狼星巡邏隊（Sirius Patrol）負責維安，這支丹麥特種部隊目前仍主要以狗拉雪橇作為巡邏工具。

由於幅員遼闊、人口稀少且缺乏軍事力量，使格陵蘭成為美國唾手可得的目標，而美國目前已有逾100名軍事人員常駐於格陵蘭西北端的皮圖菲克（Pituffik）基地。

丹麥安全專家、風險情報公司（Risk Intelligence）執行長韓森（Hans Tino Hansen）概述了美國可能如何展開奪取格陵蘭的行動。

他表示，駐紮於阿拉斯加、擁有兩個北極旅的第11空降師將是任何入侵行動的「核心戰力」，能透過跳傘或直升機進行任務，並由海空軍武力提供支援。

陸戰隊退役的前中情局與五角大廈官員穆洛伊（Mick Mulroy）表示，一旦白宮採取軍事行動，國會必將反擊，議員可動用「戰爭權力法」（War Powers Act）加以阻擋。

至於收購格陵蘭這個選項，儘管美國財力雄厚，但格陵蘭與丹麥方面均表示，格陵蘭是非賣品。任何相關經費都必須經由國會撥款；此外，若要透過條約取得格陵蘭，還需要參議院2/3的多數支持。專家指出，這在現實中極難達成。這項交易也必須獲得歐盟的批准。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）地緣戰略專家、前國防部政策顧問貝佑敏（Imran Bayoumi）向BBC表示，白宮更有可能採取「影響力行動」而非訴諸武力，藉此達成獲取格陵蘭的目標。

舉例來說，美國曾與帛琉、密克羅尼西亞及馬紹爾群島等太平洋國家達成類似協議，這些國家皆為獨立主權國，但將國防權利交予美國。作為交換，這3個國家的公民可獲得在美國居住與工作的機會。

但這可能無法滿足川普。根據現有的協議，他其實已經擁有向格陵蘭派遣任意數量部隊的權力，而這類安排並無法讓美國擁有格陵蘭深埋於北極冰層下、龐大礦產資源的所有權。

韓森指出，除非採取武力，否則任何試圖「擁有」格陵蘭的行動，只要違背當地民意，就絕無成功的可能。

目前，格陵蘭沒有任何政黨將成為美國的一部分列為其競選政見。他認為比起成為美國領土，「格陵蘭重返歐盟還比較有可能」。

他說：「此外，川普政府只剩下3年任期，但格陵蘭人民所凝望的，卻是下一個千年的遠景。」（編譯：陳昱婷）1150108