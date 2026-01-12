白宮證實了！ 川普將見委內瑞拉反對派領袖馬查多

羅馬天主教教宗良十四世在12日曾接見委內瑞拉反對派領袖馬查多。

白宮證實，委內瑞拉反對派領導人、諾貝爾和平獎得主馬查多，週四(15日)將會見美國總統川普。（戚海倫報導）

馬查多即將訪問美國白宮。英國廣播公司BBC報導，這次訪問距離委內瑞拉總統馬杜洛在卡拉卡斯遭到美軍抓捕，才幾星期。但美國總統川普拒絕支持馬查多擔任委內瑞拉新領導人，馬查多領導的運動聲稱在2024年備受爭議的選舉中獲勝。美國反而支持了馬杜洛的前副總統羅德里格斯。而馬查多曾經說，沒有人信任羅德里格斯。

馬查多上週表示，她希望親自感謝川普對馬杜洛採取的行動，並且希望將諾貝爾獎頒給他。川普稱之為「莫大的榮幸」，不過諾貝爾委員會已經澄清，這個獎項不可以轉讓。

BBC報導，先前川普曾經對馬查多接受諾貝爾和平獎的決定表達不滿，而諾貝爾和平獎一直是川普夢寐以求的榮譽。最近川普被問到，獲得馬查多的獎項是否會改變他對馬查多在委內瑞拉扮演角色的看法時，川普回答：「她可能會參與其中的某些方面。我得跟她談談。我覺得她願意來真是太好了。據我了解，這就是她來的原因，」這個月初，在馬杜洛下台後，川普曾經說，馬查多「在國內既沒有獲得支持也沒有尊重」。他補充：「她是個很好的女人，但她沒有得到尊重。」