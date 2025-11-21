白宮證實美促俄烏和談！烏克蘭收計畫草案 澤倫斯基將通話川普
外傳美國俄國草擬結束俄烏戰爭的和平計畫，白宮方面表示，國務卿盧比歐等官員持續跟俄烏就和平計畫進行磋商，烏克蘭表示已收到美方提出的計畫草案，總統澤倫斯基預計這幾天就會跟美國總統川普通話；另一方面俄國宣稱，他們已經佔領了烏國東北部戰略要地庫皮揚斯克，這對烏克蘭而言是重大損失。
持續推進 俄稱奪下烏戰略要地庫皮揚斯克
俄國總統普亭一身野戰服現身西部軍區指揮部，聽取重要戰情簡報，俄國參謀總長格拉西莫夫報告指出，西部軍區已經解放庫皮揚斯克市，並繼續殲滅被圍困在奧斯科爾河左岸的烏克蘭武裝部隊。
軍方表示，他們已佔領烏國東北部卡爾可夫州的庫皮揚斯克，俄國還公布影片，俄軍自由進出烏東頓內茨克州的波克羅夫斯克。
而在烏克蘭戰況愈來愈吃緊的同時，傳出美國草擬28點俄烏停戰計畫，盧比歐等官員正在跟俄烏磋商。
美擬28點俄烏終戰計畫 澤倫斯基：將與川普通話
白宮發言人李威特提到，川普支持這項計劃，這對俄國和烏克蘭來說都是一項好計畫，相信雙方都應該能夠接受，美方正全力以赴促成此事。
澤倫斯基20日會見來訪的美國陸軍部長德里斯科等人，會後澤倫斯基在社群平台發文強調，烏方將著手落實結束戰爭計畫的各項要點，預計這幾天會跟川普通電話。
但烏克蘭國會外交事務委員會主席梅列日科認為，這計畫看起來非常可疑且荒謬，因為它似乎是之前俄國向烏克蘭提出的那些荒謬，且完全不可接受的要求的總結。
另外，有消息說，川普的烏克蘭特使凱洛格明年一月任滿，他計畫要離任，對烏克蘭來說似乎是一個利空消息。
國際中心／劉泳暐 編撰 責任編輯／張碧珊
