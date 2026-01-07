白宮證實 川普不排除動用美軍取得格陵蘭

美國白宮6號證實，總統川普（Donald Trump）已經開始研擬方案，不排除動用美軍取得格陵蘭，白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）表示，美國是北約主力，有權拿下這座關鍵戰略島嶼。不過國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，川普傾向購買格陵蘭。

7國領袖共同聲明 籲美國尊重丹麥和格陵蘭

川普這個月4號再度拋出「接管格陵蘭」想法，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）6號發布聲明表示，取得格陵蘭是國安優先事項，動用美軍始終是選項之一，美國併吞這座世界最大島嶼，似乎越來越可能成真。

對此，英法德等7國領袖6號發表聯合聲明，指出北極地區安全是歐洲的核心事項，已經採取措施加強防衛，也重申美國應尊重丹麥跟格陵蘭的主權。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）也直言提醒，北約成員國沒有自己打起來的本錢，丹麥可以指望歐洲團結，這點我非常確定。

白宮副幕僚長：美國有權拿下關鍵戰略島嶼

不過，美國白宮副幕僚長米勒強硬表示，實力才是世界鐵律，美國是北約主力，控制格陵蘭理所當然，沒有人會為了格陵蘭的未來與美國發生軍事衝突。米勒的妻子還在X平台貼出格陵蘭被美國國旗覆蓋的圖片，簡短加註一句「快了」，相當挑釁。

接連放話！ 盧比歐透露「川普傾向購買格陵蘭」

另一方面，美國國務卿盧比歐淡化軍事行動的可能，他告訴國會議員，川普考慮購買格陵蘭。

川普團隊連連放話，軟硬兼施，歐洲如坐針氈，呼籲美國以溝通取代放話跟施壓，找出最佳解方。

國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／陳盈真

