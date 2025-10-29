白宮證實！川習會30日上午10時舉行
白宮表示，美國總統川普將於週四南韓時間上午11時（台北時間上午10時），在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。
中國外交部發言人郭嘉昆29日表示：「元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。此次會晤，兩國元首將就事關中美關係的戰略性、長遠性問題，以及共同關心的重大議題進行深入溝通。我們願與美方共同努力，推動此次會晤取得積極成果，為中美關係的穩定發展作出新的指引，注入新的動力。我們將適時發布會晤的具體情況。」
我國國安局長蔡明彥29日表示，川習會確實可能觸及台灣議題，但美中要建立的是「可管理的競爭關係」，推估美中在議題上將採取「先易後難」的方式，也就是抖音、稀土管制等，強調美方更不會犧牲台灣。
