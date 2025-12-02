白宮護航赫格塞斯「殺光」毒梟指示 聲明讓美軍炸鍋

美國國防部長赫格塞斯傳出下令海軍擊殺毒梟船時不留活口。路透社



美國媒體近日報導，美國國防部長赫格塞斯下令美軍二度打擊一艘運毒船，目的是「不留活口」，引發外界質疑犯下謀殺罪。白宮週一（12/1）發聲明護航赫格塞斯，但聲明被認為有意讓一名美軍將領成為代罪羔羊，而在軍方內部引發不滿。

《華盛頓郵報》上週五（11/28）報導指出，美軍於今年9月2日朝一艘載有11人的加勒比海船隻發射飛彈攻擊。當時船上有兩人明顯倖存，但負責該起任務的指揮官布萊德利（Mitch Bradley）因遵從赫格塞斯（Pete Hegseth）的指令，而要求對該艘船隻二度空襲，兩名倖存者在大海上被炸得灰飛煙滅。據報導，赫格塞斯認為倖存者會和地面上販毒集團聯絡，撈起海面上的漂流貨物，因此下令「把他們全殺光」（kill everybody）。

廣告 廣告

美國總統川普週日被問及《華郵》上述報導時，他說赫格塞斯向他保證，絕對沒有下令要求殺死所有船上人員。川普說：「我相信他。百分之百。」

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）週一則回應表示，赫格塞斯確實授權布萊德利發動二度攻擊。她說：「赫格塞斯部長授權布萊德利上將執行這波動態打擊。布萊德利上將在其職權範圍內、依照法律指示此次交戰，確保船隻遭到摧毀、消除對美威脅。」

李威特還強調，這是為了保護美國利益的「自我防衛行動」，並聲稱此發生在國際公海的事件符合交戰衝突法則。

《華郵》引述多名不具名國防部人員指出，李威特的聲明激怒軍方，認為有意讓布萊德利成為代罪羔羊。一名軍方官員說：「這根本是保護彼得（赫格塞斯）的屁話。」另一名軍方官員說，李威特的聲明「根本是把我們軍人丟到巴士下輾壓」。

美國海軍上將布萊德利傳出遵照國防部長赫格塞斯指令，對毒梟船進行二度攻擊，目的是不留活口。路透社資料照片

有官員表示，布萊德利向來行事低調，而李威特光是在聲明點名他，就已經造成傷害。該官員說：「無論他是否得扛下這個責任，他的名譽已經因此永久受損，就是因為這份聲明。」

赫格塞斯則是在X平台讚揚布萊德利，稱他是「美國英雄」，還說百分之百支持布萊德利在9月2日的這起攻擊指示。

更多太報報導

即將對委內瑞拉開戰？！川普召開國安會議 多明尼加出借機場

美防長下令「殺光」毒梟船員？ 參眾兩院軍委會發聲要查

「把人全殺光」！傳美防長指示空襲毒梟船「不留活口」