白宮豪宅成選舉箭靶 謝典霖提前開箱：合法取得、不怕查

謝典霖為了自己愛打籃球的小孩，在屋內施作籃球場，他本身也愛打籃球。（孫英哲攝）

謝典霖住處家具大都覆蓋著塑膠布，1樓客廳有鋼彈公仔。（孫英哲攝）

謝典霖住處的酒櫃透過熟識的酒商設計施工，施作費用遠低於品牌酒櫃。（孫英哲攝）

彰化縣議會議長謝典霖帶著網紅開箱其位於溪州鄉俗稱「謝家白宮」的豪宅住處後引發討論，民眾對其住家內有酒櫃、室內籃球場等，有人羨慕，有人開酸。記者今天實地走訪發現，謝典霖新居的家電及廚具幾乎都是國產品牌，沙發、桌椅、床具等實木家具也都是找在地工廠製造，看以高貴，實則不貴。

謝家豪宅群共有4棟建物，其中謝典霖住處對面就是溪州森林公園停車場，環境清幽。今天上午謝典霖帶著媒體參觀其住處內部，打開後映入眼簾的是一株剛栽種不久的迎客松，進入屋內，發現大部分家具都仍覆蓋著塑膠布。謝典霖說，尚有部分家具家電未到位，住處還不是「完全體」。

謝典霖開箱住家後，引發最大討論的就是屋內的籃球場、酒櫃、大浴缸、高檔家具及如何向台糖取得土地蓋豪宅等事。

他表示，施作室內籃球場的花費不高，地板是在地木工師傅施作，利用3至4樓的挑高空間，再裝上籃球框而已，省下許多做隔間的木工費用，壁畫的主角是中華男籃名將鄭志龍、陳信安、林志傑、陳盈駿、林庭謙及阿巴西等人，當初會做室內籃球場，都是為了愛打籃球的孩子。

酒櫃仍在施工中，謝典霖表示，品牌酒櫃至少要上百萬元，但他找熟識的酒商按其設計施工，僅約五分之一的費用，廚房則是用國貨櫻花廚具，85吋電視購自彰化工廠，只要3萬元。

屋內可看到有著法利黃、愛馬仕等外觀的家具，這是謝典霖請溪州在地家具工廠按其設計施作，都用實木，做工扎實，不輸名牌家具。謝典霖的住處也充滿個人風格，除室內籃球場，1樓客廳有大型鋼彈公仔，2樓還以星艦概念設計升降平台。

因謝家房事每到選舉就會成為對手攻擊、炒作的目標，謝典霖強調，他開箱房子就是坦蕩蕩，讓議題提前發酵，他們家的土地及房子都是合法取得，取得及完成的時間都是民進黨執政期間，若有問題，早就被法辦。

他的房子現在差不多完工，房子連裝潢約4000萬元，土地成本約2000萬元，若是10年前，上述費用大概都只要一半，因為通貨膨脹太嚴重，他的房子也凸顯出台灣的通膨問題，這也是民眾感受極深的痛苦指數。

