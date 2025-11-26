白宮迎感恩節！ 火雞獲發免死金牌 咯咯叫「感謝川普」

感恩節即將到來，美國總統川普照例出席白宮年度火雞赦免儀式，特赦兩隻火雞。（圖／美聯社）





感恩節即將到來，美國總統川普照例出席白宮年度火雞赦免儀式，特赦兩隻火雞，讓牠們免於成為感恩節餐桌上的佳餚。沒想到火雞也十分配合，竟在台上熱情回應。

美國總統川普表示，稍後將對兩隻英俊的感恩節火雞授予完整、絕對、無條件的總統赦免。這項一年一度的白宮感恩節傳統備受關注，而今年川普與火雞之間的互動，更是成為典禮亮點。

川普宣布，今年獲得赦免的兩位幸運兒，由網友票選產生，分別名叫咕咕叫與搖擺走。川普進行赦免時，咕咕叫不但伸長脖子配合，還在川普話還沒說完時，先發出響亮叫聲，彷彿在向總統道謝，逗得現場工作人員忍不住大笑。川普則笑著摸摸火雞，稱牠是隻漂亮的火雞。

成功從感恩節大餐名單中逃脫後，火雞也展開白宮小旅行，大搖大擺地走進白宮新聞發布室。白宮發言人李威特和多位記者都親自迎接這位重量級來賓，而李威特的兒子更目不轉睛，對這位毛茸茸訪客既興奮又好奇，讓今年感恩節增添一段逗趣插曲。

