白宮通知部會 禁止輝達降規晶片B30A銷「中」
記者賴名倫／綜合報導
新加坡《海峽時報》（The Straits Times）7日報導，白宮已向聯邦政府部會發布通知，表明不允許科技大廠輝達（NVIDIA）將降規版人工智慧（AI）晶片「B30A」，出口至中國大陸境內；藉此維繫美國科技競爭優勢。
報導指出，輝達推出的「B30A」，是根據Blackwell架構研發，為爭取中國大陸企業採購需求所推出的降規版，其目前已向數家「中」資企業提供樣品；不過由於美國政府高層認為，中共可能會大量購入該款晶片，用於組建大型叢集與訓練大型語言模型（LLM）、發展先進人工智慧（AI）模型；不僅可能構成潛在安全威脅，也勢必將挑戰美國在AI技術領域的領先優勢，因此白宮也已通知各級部會機關宣布最新措施，表達明確政策立場。
報導分析，雖然輝達目前正研擬調整「B30A」的設計，希望美國政府研擬放寬出口禁令，但輝達發言人坦言，其在「中國大陸境內資料中心的市占率為零」，因此目前並未將中國大陸市場納入業績預測，顯示這項出口計畫仍存在諸多不確定性。
此外，值得注意的是，北京當局最近曾頒布指示意見，限制中國大陸境內各個由官方資金投資的新建資料中心，必須全面採用大陸本地生產晶片；因此部分興建進度低於30%的資料中心，必須拆除目前已安裝的外國進口晶片、甚至取消原訂採購計畫；而完成進度較高的資料中心則必須接受專案審查，凸顯北京當局也持續對晶片出口來源加強管制，勢必進一步加劇未來大國科技競爭態勢。
白宮禁止輝達將降規晶片B30A出口中國大陸；凸顯美「中」科技競爭益發尖銳。圖為輝達執行長黃仁勳在活動中介紹產品。（達志影像／美聯社資料照片）
