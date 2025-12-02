白宮醫生公佈特朗普MRI檢查結果：顯示「完全正常」

[Getty Images]

美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump，川普）在接受「全面行政體檢」後，白宮醫生表示他的「整體健康狀況依然極佳」。

海軍上尉肖恩·巴爾巴貝拉（Sean Barbabella）週一發布備忘錄指出，對這位79歲總統心臟與腹部的先進影像檢查結果顯示「完全正常」。

他寫道，總統在10月的體檢中接受了核磁共振成像檢查（MRI），「因為像他這個年齡的男性需要對心血管和腹部健康進行全面評估」。

此一消息公布之際，包括明尼蘇達州州長蒂姆·沃爾茲（Tim Walz）在內的民主黨人，一直要求公開檢查結果，因為他們擔心特朗普在第二個任期內的年齡問題。

在備忘錄中，巴爾巴貝拉寫道，沒有任何動脈狹窄影響血流的跡象，也未發現特朗普心臟或主要血管存在異常。

該醫生補充說，整體而言，特朗普的心血管系統「顯示出極佳的健康狀況」。

同樣地，這位曾在伊拉克與阿富汗服役的美國海軍急診醫生表示，特朗普腹部影像檢查結果顯示「所有受檢部位均在正常範圍內，沒有急性或慢性問題」。

醫生稱這項掃描是針對特朗普這個年齡層人士「行政體檢」的「標準」程序。

白宮此前曾拒絕解釋，為何特朗普在10月的體檢中接受了核磁共振成像檢查（MRI），或說明究竟掃描了身體的哪個部位。

週日搭乘「空軍一號」時，特朗普告訴記者，公開核磁共振成像檢查（MRI）結果「對我來說沒問題」。

當記者追問MRI檢查了身體哪個部位時，特朗普回答：「我完全不知道。這只是一次MRI——是哪個部位？不是大腦，因為我做過認知測試，而且成績很好。」

特朗普在4月接受了年度健康檢查。

10月時，他表示自己在沃爾特·里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受了核磁共振成像檢查，白宮稱這是「例行年度體檢」的一部分。

特朗普當時說，這次MRI「非常完美」。

在備忘錄中，巴爾巴貝拉表示，核磁共振成像檢查的目的在於預防，「及早識別問題、確認整體健康，並確保他維持長期活力與功能」。

白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特（Karoline Leavitt）週一在新聞簡報會上宣讀了巴爾巴貝拉的備忘錄。

萊維特說：「我認為這在透明度方面已經相當詳細了。總統昨晚承諾要公開，我們今天就兌現了承諾。」

兩位審查過這份備忘錄的外部醫生告訴BBC，核磁共振成像檢查「通常並非」預防性醫療的標準程序。

不過，加州大學舊金山分校（University of California San Francisco）老年醫學專家卡拉·佩里西諾托（Carla Perissinotto）醫生表示，仍有人選擇進行超出標準年齡指引的檢測。

同樣地，西北大學（Northwestern University）范伯格醫學院普通內科主任傑佛瑞·林德（Jeffrey A Linder）醫生指出，備忘錄並未明確說明是進行了MRI還是CT掃描，因此難以確定實際進行了何種檢查。

林德醫生表示，對於無症狀患者，通常不建議進行常規的解剖影像檢查——無論是MRI或CT，因為潛在風險大於益處。

他補充說，即便是針對忙碌專業人士、包含多項額外檢測的「行政體檢」，影像結果「完全正常」、且沒有冠狀動脈鈣化的情況仍屬罕見。

特朗普曾被目擊腳踝腫脹、右手有瘀傷，並在會議中打瞌睡。

白宮在7月表示，他被診斷患有慢性靜脈功能不全，這是一種可能導致腿部腫脹的靜脈疾病。