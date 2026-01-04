白宮釋出馬杜洛上銬押解畫面 諷稱「犯人遊街」震撼國際

[Newtalk新聞] 委內瑞拉總統馬杜洛 3 日凌晨遭美軍抓捕並押回美國後，Rapid Response 47 釋出一段影片，畫面中馬杜洛雙手上銬、在聯邦幹員押解下行走於長廊，並直言這是一場「犯人遊街」（Perp walk），相關影像迅速引發國際關注。





根據公開資訊，馬杜洛與第一夫人希莉亞（ Cilia Flores ）遭美軍拘捕後，於當天清晨搭機抵達紐約州的司徒華國民兵空軍基地（ Stewart Air National Guard Base ）。畫面顯示，身著灰色服裝的馬杜洛戴著手銬，在 10 多名身穿黑衣的聯邦幹員押解下，步出機艙。紐約市警局也向《有線電視新聞網》證實，馬杜洛夫婦隨後搭乘直升機前往曼哈頓，並在執法車隊護送下，被送往位於布魯克林的大都會拘留中心（ Metropolitan Detention Center ）。

廣告 廣告





X 帳號釋出的影片進一步顯示，馬杜洛頭戴黑色連身帽、雙手上銬，在多名美國緝毒局幹員護送下，緩步走過鋪有藍色地毯的走廊，地毯上清楚標示「緝毒局紐約分局」（ DEA NYD ）。該拘留中心過去曾關押多名聯邦重大案件被告，包括饒舌歌手「吹牛老爹」庫姆斯（ Sean “ Diddy ” Combs ）以及加密貨幣交易所 FTX 創辦人班克曼佛瑞德（ Sam Bankman-Fried ）。





依照美方安排，馬杜洛預計將於 5 日在曼哈頓聯邦法院首次出庭。美國司法部長邦迪（ Pam Bondi ）指控，馬杜洛涉及至少 4 項重罪，包括毒品恐怖主義共謀罪、古柯鹼走私共謀罪、非法持有機關槍與破壞性裝置罪，以及「持有機關槍與破壞性裝置針對美國罪」。相關司法程序後續發展，仍有待美國法院進一步審理。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普強勢出手馬杜洛 中經院連賢明提5觀察：台灣關稅恐還要再等等

委內瑞拉在野勢力準備接管政府 群眾很快會上街示威考驗軍方