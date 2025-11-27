白宮附近槍響！華府2國民兵遇襲重傷 川普:讓兇手付出代價

美國華府發生重大槍擊案，當地時間周三下午，2名國民兵遭到開槍襲擊，目前性命垂危搶救中。因為槍擊案地點就在白宮附近，美國總統川普也發表談話，揚言要兇手付出沉痛代價。當地媒體報導，槍手當場被捕，也已被證實是一位阿富汗籍男子，目前將朝恐怖攻擊的方向進行調查。

美國華府發生重大槍擊案，2名國民兵遭開槍襲擊，案發地點就在白宮附近。（圖／達志影像美聯社）

美國華府近白宮發生重大槍擊案，當地時間週三下午，2名國民兵在法拉格廣場附近遭到開槍襲擊，目前生命垂危。槍手已被當場逮捕，經證實為29歲阿富汗籍男子拉肯瓦爾。美國總統川普對此事件強烈回應，承諾將讓兇手付出沉重代價，並下令增派500名國民兵加強華府安全。聯邦調查局已接手調查，可能以恐怖攻擊方向進行。

案發時，警方鳴笛聲迅速響起，警察趕往現場並拉起封鎖線。槍擊事件發生在地鐵站附近的法拉格廣場周邊街區。據目擊者描述，兩聲槍響後約30秒內又響起了三聲槍響。這起事件造成2名國民兵重傷，槍手當場被逮捕。

川普雖然案發時不在白宮，而是在佛州海湖莊園準備迎接感恩節假期，但他立即作出回應。川普表示，身為美國總統，他下定決心確保犯下這起暴行的禽獸會付出最沈重的代價。他強調，這起令人髮指的襲擊是邪惡行徑、仇恨行徑和恐怖主義行徑，是對整個國家的犯罪，是反人類罪行。隨後，他下令向華府增派500名國民兵加強安全。華府都會警察局副助理局長Jeff Carroll表示，當時沒有跡象顯示還有其他嫌疑人參與這起事件，參與事件的唯一嫌疑人在交火中被槍擊，隨後被送往醫院接受治療。

根據當地媒體報導，事發當時國民兵正在巡邏，槍手突然從街角出現舉起槍支，向2名國民兵開槍。幸好其他成員獲報後趕往現場，將嫌犯制伏。關於槍手身分，已確認為現年29歲的阿富汗籍男子拉肯瓦爾，目前由美國聯邦調查局主導調查，可能朝恐怖攻擊的方向進行。值得注意的是，川普於8月宣布調派近2200個國民兵進入華府維護治安，不料卻發生此次槍擊事件。然而，川普政府已提交緊急動議，要求繼續保留國民兵部署在華盛頓特區。

