白宮附近槍響 ! 阿富汗移民開槍射傷2名國民警衛 川普怒批拜登政策惹禍
[Newtalk新聞] 美國華盛頓特區法拉格特廣場（Farragut Square）於當地時間周三（26 日）下午發生槍擊事件，2 名西維吉尼亞州國民警衛隊隊員在距白宮僅數個街口處遭槍手近距離射擊，情況危急。由於地點敏感，加上襲擊對象為執法軍人，事件引發全美高度關注，白宮也曾短暫封鎖。
華府市長穆里爾・鮑澤（Muriel Bowser）指出，這是一場「有針對性的槍擊事件」。多名目擊者描述，事發當時槍聲突響，遊客與上班族驚慌奔逃，一名男子遭到壓制倒地，疑似為槍手；部分國民警衛隊員則立即施救，現場一度混亂。
多位了解調查情況的執法官員向《CNN》表示，聯邦調查局（FBI）已初步確認嫌疑人身份，疑似為一名來自華盛頓州的男子，其於 2021 年自阿富汗移民來美，2024 年申請庇護、今年稍早獲准。官員透露，嫌犯的初步身份為透過指紋比對獲得，但仍需進一步確認。
調查人員已尋獲一把被認為是犯案武器的手槍，並正在追查嫌犯如何取得槍枝。美國法律嚴禁向非公民與非永久居民出售槍械，嫌犯是否合法購槍仍待釐清。監視器畫面顯示，槍手接近三名警衛隊成員後突然開火，擊中兩人，並疑似試圖對倒地者再次開槍，直到第三名保全人員開火還擊。
事件發生數小時後，總統川普在佛州海湖莊園向全國發表簡短但強烈的演說，白宮 YouTube 頻道也直播，現場無記者出席。川普以陰沉語氣形容嫌疑人是「從阿富汗——人間地獄——進入我們國家的外國人」，並將槍擊事件與拜登政府的移民政策直接連結。
他在演說中猛烈抨擊拜登，稱其為「災難性的總統，是美國歷史上最糟糕的總統」，並指責拜登在 2021 年主導讓美軍撤出阿富汗，導致大量移民湧入。他聲稱「在拜登任內有 2,000 萬身份不明、未經審查的外國人進入美國」，將這些人形容為「對美國生存的威脅」，並呼籲對拜登任內入境的所有阿富汗人進行重新審查。
川普還點名批評居住於明尼蘇達州的索馬利亞移民，指控他們「掠奪我們的國家、撕裂原本偉大的州」，並將索馬利亞描述為「沒有法律、沒有水、沒有軍隊」的國家，引發外界關注。
西維吉尼亞州州長帕特里克・莫里西（Patrick Morrisey）透露，他已與川普通話，雙方一致認為將「確保正義伸張」。莫里西向受害者家屬表達慰問，稱這場暴力「令人髮指」。
前總統歐巴馬與拜登也分別發文譴責暴力。歐巴馬強調，「暴力在美國沒有立足之地」，並為傷者祈禱。
事件發生之際，川普政府正向聯邦上訴法院申請緊急中止令，試圖阻止法院要求撤出華府國民警衛隊的判決。該名法官上週裁定川普於 2025 年 8 月起在華府大規模部署約 2,200 名國民兵的行動「非法」。
然而，在槍擊事件後，國防部長海格賽斯證實，川普已要求再增派 500 名國民兵，以維持首都治安。
事發時，多名民眾恰在白宮附近活動。有目擊者稱聽到連續巨響，看到民眾與孩童驚慌奔逃，也有人目睹疑似特勤局成員追捕一名身著連帽服的男子。另一名民眾則描述，回到現場時看見兩名國民兵倒地，旁人正替其中一人施行 CPR。
截至目前，兩名受傷的國民警衛隊員仍在醫院救治中，情況危急。FBI 與地方警力仍持續調查犯案動機與嫌犯背景，華府市中心警戒升級。
我國8年投入1.25兆國防特別預算 美國務院：支持獲取關鍵防衛能力
川普簽署行政命令 將穆斯林兄弟會分支機構列為「外國恐怖組織」
