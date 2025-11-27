白宮附近驚傳槍響緊急封鎖！2國民兵遭伏擊受傷 川普要求增派500兵力
美國2名國民警衛隊（National Guard，又稱國民兵）士兵於美東時間26日在白宮附近遭槍擊受傷，官員形容這是1場「有預謀的埋伏式襲擊」。嫌疑人在攻擊過程中中彈，現已遭到拘留。
據《路透社》報導，美國總統川普（Donald Trump）事發時人正在佛州棕櫚灘（Palm Beach）的度假勝地，準備隔天的感恩節假期；副總統范斯（JD Vance）則在肯塔基州（Kentucky）。槍擊發生後，白宮一度緊急封鎖，多個聯邦與華盛頓哥倫比亞特區執法機構迅速趕往現場。
根據華盛頓特區都會警察局（MPDC）助理局長卡羅爾（Jeff Carroll）在記者會上的說法，當時國民警衛隊士兵約在美東時間26日下午2時15分，於17街與I街轉角附近執行「高可見度巡邏」任務，距離白宮僅數個街區。嫌疑人突然從轉角衝出，對他們進行「埋伏攻擊」。
聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）則透露，在交火後，其他國民警衛隊成員成功制服嫌疑人。2名受傷士兵目前已被送往當地醫院搶救，傷勢危急。華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser）亦在簡報會上稱：「這是1場有針對性的攻擊。」
西維吉尼亞州（West Virginia）州長莫里西（Patrick Morrisey）最初在X平台發文稱，2名受害者皆為該州國民警衛隊成員，且已傷重不治。但不久後他又發布第2份聲明，指稱接獲「相互矛盾的報告」，顯示狀況可能有變。
槍擊動機目前尚不明朗，但官員表示相信嫌疑人是孤狼行動。嫌疑人與受害者身分皆未公布。川普稍後則在社群媒體上發文痛批嫌犯是「畜生」，並放話對方將「付出極大代價」，同時也稱讚國民警衛隊。
案發現場靠近華盛頓特區的「法拉格特廣場」（Farragut Square），這裡是上班族中午用餐的熱門地區，距離白宮僅數個街區。公園周邊因應節慶已掛上花圈和彩帶，周圍則有速食餐廳、咖啡店，以及2個地鐵站。
目擊者描述，槍聲響起後，行人四散逃跑，現場一片混亂。55歲的萊恩（Mike Ryan）表示，他當下正前往附近買午餐，結果聽到槍聲後，他就立刻往外跑了1個街區，接著又聽到第2輪槍響。
當他返回現場時，看見2名國民警衛隊士兵倒在街道對面，有人試圖為其中1人施行心肺復甦術。同時，其他國民警衛隊士兵則壓制住倒地的嫌犯。
另1名目擊者麥克唐納（Emma McDonald）則聲稱，她在槍擊案後不久看到其中1名士兵被抬上擔架，他的頭部滿是鮮血，胸口則連接著機械式心肺復甦裝置。
報導補充，國民警衛隊自8月起便部署在華盛頓市區，起因是川普推動有爭議的移民與治安鎮壓行動，主要針對民主黨執政城市。
截至26日，華盛頓特區內約有2200名國民警衛隊士兵，包括來自華盛頓特區、路易斯安那州（Louisiana）、密西西比州（Mississippi）、俄亥俄州（Ohio）、南卡羅來納州（South Carolina）、西維吉尼亞州（West Virginia）、喬治亞州（Georgia）與阿拉巴馬州（Alabama）的士兵。
共和黨籍總統川普一再聲稱，治安問題因國民警衛隊部署而在首都「徹底被解決」，但此措施遭地方官員反對，並受到民主黨強烈批評。
案發後，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，川普已要求在此次槍擊案後再增派500名國民警衛隊士兵至華盛頓特區。
