白宮附近2國民兵遭槍擊重傷 FBI：嫌犯疑為阿富汗移民

2025年11月26日，多名國民兵在華盛頓特區白宮附近。當天稍早有兩名國民兵遭槍擊重傷。美聯社



美國華盛頓特區白宮附近週三（11/26）發生槍擊案，兩名國民兵受槍傷，華府市長稱是「針對性」的埋伏攻擊。案發後，嫌犯已被捕，並在與執法人員交火時受傷；美國國防部長赫格塞斯則表示，總統川普已下令加派500名國民兵前往華府。

路透社、有線電視新聞網（CNN）報導，華府警察局助理局長卡羅（Jeff Carroll）表示，槍擊案發生於美東時間週三下午約2點15分，當時有多名國民兵（National Guard）成員在白宮附近街區執行「高可見度巡邏」，嫌犯則埋伏在附近街角，突擊國民兵。

卡羅表示，嫌犯開槍後，其他國民兵成功將嫌犯制服。聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）表示，兩名受傷的國民兵已被送往當地醫院，情況危急。

CNN引述FBI官員表示，嫌犯被捕後不願與調查人員合作，身上也沒有任何身分證件，但初步比對指紋後，發現他與一名2021年8月移民美國的阿富汗移民身分相符。目前研判他是單獨犯案，動機尚不明。

華府市長鮑瑟（Muriel Bowser）在記者會上表示，這是一場「有針對性的攻擊」。

槍擊案發生時，川普人在佛州棕櫚灘的度假地，準備度過隔天開始的感恩節假期。不過白宮一度進入封鎖狀態，多個聯邦及地方執法機關人員迅速趕往現場。

川普隨後在社群媒體發文，痛批嫌犯是「畜牲」，將「付出極高代價」。他也讚揚國民兵的行動。

美國副總統范斯（JD Vance）週三在肯塔基州向美軍發表演說時提及此案，表示嫌犯動機還不明，但槍擊案「令人悲傷地提醒」世人，服役軍警面臨龐大挑戰。

川普8月下令國民兵駐守華府，這是他針對民主黨執政城市進行的部署行動之一。

截至週三，共有約2200名國民兵駐紮華府，這些國民兵除了來自當地的，也來自路易斯安那、密西西比等7個州分。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）向媒體表示，槍擊案發生後，川普已要求再增派 500 名國民兵前往華盛頓。

川普多次宣稱，由於部署了國民兵，首都的犯罪問題已消失；但當地官員強烈反對此舉，民主黨人士也強烈批評。

