白宮首席科學顧問坦言：廢除「中國行動計劃」已造成傷害
白宮最高科學顧問於美東時間14日表示，拜登政府決定廢除美國司法部的「中國行動計劃」（China Initiative）確實「造成傷害」，但並未進一步建議應全面恢復該計畫。
在佛州共和黨眾議員韋伯斯特（Daniel Webster）詢問，這項旨在打擊北京經濟間諜行為的計畫遭終止，是否已帶來負面影響時，白宮科學和技術政策辦公室（Office of Science and Technology Policy）主任克拉齊奧斯（Michael Kratsios）回應稱：「這確實造成了傷害。」
他解釋：「我們已經意識到這個傷害，而且眾議院『美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會』（China Select Committee）也揭露了許多不法行為者，正試圖滲透我國研究體系的案例，範圍涵蓋戰爭部門、能源部，以及其他研究機構。」
克拉齊奧斯補充，「持續保持警覺，監測、追蹤並建立適當的防護措施來保護我們的研究生態系統非常重要」，他還提到五角大廈於上週發布的1份備忘錄，該文件加強了針對中國實體的研究安全措施。
據悉，上述言論是在眾議院「科學、太空與技術委員會」（House Committee on Science, Space, and Technology）舉行的聽證會上發表的，時間點距離眾議院議員刪除1項附加於商務、司法與科學撥款法案中的條文僅數日之後，該條文本來將實質上恢復「中國行動計劃」。
美國司法部的「中國行動計劃」於2018年川普（Donald Trump）第1任期內推出，但該計劃遭到了廣泛的批評，被認為助長了對亞裔美國人的種族歧視與偏見、損害美國吸引頂尖人才和推動科技進步方面的利益，更導致頂尖科學人才從美國流向中國。
根據美國司法部資料，截至2021年8月，28起「中國行動計劃」案件中，僅有8起獲得定罪或認罪協議，其中4起涉及學術詐欺，另4起涉及經濟間諜與商業機密竊取。截至2024年，司法部1個已封存的網頁列出與「中國行動計劃」相關的58起案件，但該清單被認為並不完整。
拜登政府遂於2022年正式終止該計畫，司法部當時承諾，將採取「更廣泛的方法」，而非僅聚焦於來自北京的潛在威脅。
然而，自計畫終止以來，國會內部，特別是眾議院共和黨人，多次嘗試推動恢復「中國行動計劃」。例如隨附於2026年度商務、司法與科學預算案的報告，便呼籲重新設立該計畫，以「維持美國的競爭優勢」，並「對抗中國竊取美國研究成果的惡意企圖。」
立法者，尤其是共和黨人，也試圖加強限制美國政府與中國研究人員之間的合作。就在眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會，發布1份關於五角大廈資助涉及中國研究機構專案的報告數月後，美國國防部在上週表示，將停止向其認定與中國軍方有關聯的企業提供基礎研究支援。
與此同時，克拉齊奧斯14日也被喬治亞州共和黨眾議員麥考密克（Rich McCormick）問及，面對約25萬名中國學生在美國的存在，政府可採取哪些措施來降低潛在的科技風險？他回應，應將聯邦研究與開發資金優先投注於美國本土的科學家與技術人才，「這是我們這個辦公室將持續強調的方向，並確保在發布資金申請通知與其他資助請求時，我們的資金是用來支持美國學生。」
