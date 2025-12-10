白宮首席經濟顧問：川普這兩週會決定聯準會新人選

美國白宮經濟顧問哈塞特。美聯社



美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）週三（10日）受訪時說，美國總統川普即將在這兩週內，決定下一位聯準會（Fed）主席人選。

哈塞特週三在聯準會公布最新利率決策前夕，接受美國福斯新聞訪問時說，他認為在有「強健經濟數據」的支撐下，聯準會絕對可以降息「50個基點甚至更多」。

一般預料聯準會本次的利率決策將是降息25個基點（0.25個百分點）。

哈塞特被視為川普最屬意的聯準會主席人選。目前的聯準會主席鮑爾長期遭到川普謾罵，川普怒斥鮑爾不依照他的吩咐大幅降息，總是「太晚了」。鮑爾的主席任期明年5月結束後，預料上台的將是相當積極配合降息的人選。

