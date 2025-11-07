白宮驚魂一刻！川普宣布減肥藥降價協議 藥廠高層突暈厥倒地

1名來自諾和諾德的高層主管突然昏倒，導致活動一度中斷。（翻攝自@atrupar X）

美國總統川普（Donald Trump）6日於白宮橢圓形辦公室宣布，政府已與兩大藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）及禮來（Eli Lilly）達成協議，將大幅調降熱門減肥藥及糖尿病用藥價格。然而，記者會進行到一半時，現場卻發生插曲，1名來自諾和諾德的高層主管突然昏倒，導致活動一度中斷。

廣告 廣告

綜合美媒報導，事發時禮來執行長里克斯（David Ricks）正在台上發言，站在川普身後的諾和諾德醫療主管芬德雷（Gordon Findlay）突然腳步不穩、暈倒在地。當時與會者已站立約30分鐘，場內氣溫偏高。

白宮醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）負責人、名醫奧茲（Mehmet Oz）立刻衝上前施救，協助抬高芬德雷雙腳、平躺在地，白宮醫療團隊隨即展開緊急處理。現場記者與攝影人員則被請出場外，川普也起身關心狀況。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）事後證實：「一家公司代表在活動中昏倒，但已由醫療小組迅速處理，目前狀況穩定，預期可完全康復。」半小時後，記者會重新開場，川普對外說明：「那位代表只是有點頭暈，現在一切安好，醫生已經照料妥當。」

禮來執行長里克斯稍後補充，橢圓形辦公室氣溫較高，加上長時間站立，容易造成血壓下降或暈眩。他強調白宮醫療團隊反應迅速、處理得宜，並感謝外界關心。

廣告 廣告

此次會議的焦點原本是川普政府與兩大藥廠達成的價格協議。根據計畫，明年將推出官方網站「TrumpRx.gov」，讓民眾可直接以優惠價格購買包括Ozempic、Wegovy、Zepbound 等熱門GLP-1類減重與糖尿病藥物。

川普表示，這項協議將使藥價大幅下調：目前市價每月高達1000美元以上的注射劑，未來將降至245美元；即將上市的口服版本則有望以每月149美元出售。從2026年起，聯邦醫療保險（Medicare）與醫療補助（Medicaid）受益人也將享有同樣優惠。

更多鏡週刊報導

馬英九身體微恙！缺席馬習會10週年研討會 致詞內容曝光

黃仁勳今閃電來台「首站不是北士科」 專機直飛台南！明出席台積電運動會

林志玲開箱Labubu賣萌！ 一幕惹哭網友：想到大S