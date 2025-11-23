白宮：俄烏和平方案已討論更新 川普批烏克蘭不知感恩

美國國務卿盧比歐(左2)率團在日內瓦和烏克蘭代表討論最新的俄烏和平方案。路透社



美國近日針對俄烏戰爭提交一份「28點」和平方案，。美國國務卿盧比歐週日（11/23）在日內瓦與烏方和歐洲代表進行討論。白宮在會後宣布，參與代表對和平方案內容有更完善的更新。不過美國總統川普則是大罵烏克蘭不知感恩，未對美國的停火磋商努力表達謝意。

白宮週日發聲明表示，和烏克蘭及歐洲代表就俄烏和平方案進行協商後，已對相關方案提出更完善的更新，並同意就達成最終計畫繼續努力。

盧比歐（Marco Rubio）稍早也對會談進度表示樂觀。他說：「我們今天已有相當實質進展。有消息指出，美烏雙方正安排澤倫斯基最快本週前往華府和川普討論和平方案。

不過川普在當天稍早則是在社群媒體發文痛罵烏克蘭和歐洲盟友：「烏克蘭領導層完全沒對我們的努力表達感謝，而歐洲也持續購買俄羅斯石油。美國持續出售大量金額的武器給北約，再送往烏克蘭。」

川普發文後，烏克蘭談判代表葉爾馬克（Andriy Yermak）急忙表達感謝，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）也趕緊表達謝意。

澤倫斯基表示，烏克蘭代表團在日內瓦感受到美方團隊正在「聆聽我方聲音」。他說：「今天，在瑞士的談判持續…重要的是我們和美國代表持續對話，而有訊息顯示，川普總統的代表正在聆聽我們的聲音。」

根據路透社報導，美國與烏克蘭和歐盟尚未對未來如何保障基輔安全達成共識。

彭博新聞週日（23日）引述知情人士表示，歐洲方面的提案內容包括要求美國提供一項安全保障，其強度應比照北約第五條集體防衛條款，並使用被凍結的俄國資產來重建和賠償基輔。他們拒絕莫斯科要求基輔割讓東部未被佔領領土的要求。

