白宮：對等關稅若無效 一律先徵10％

美國最高法院預計20日發布下一波裁決意見，屆時有關「對等關稅」合法性的宣判結果可能出爐，否則恐怕至少還要再等一個月。白宮經濟顧問哈塞特16日表示，若法院裁定對等關稅無效，川普總統已有「備案」，將一律徵收10％的關稅，以「彌補大部分缺口」。

美國最高法院16日在網站宣布，大法官20日例行開庭時，可能針對已完成口頭辯論的案件發布裁決，但法院不會提前透露會是哪些案件。外界原預期關稅案於本月9日或14日作出裁定，然上述日期均未如預期公布。

廣告 廣告

若關稅案的裁決在20日仍未出爐，可能至少還要再等一個月，因為大法官下一次例行開庭將是2月20日。

本案涉及川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）開徵關稅是否合法，將影響兩類關稅：其一是針對世界各國徵收的對等關稅，其二是對來自加拿大、墨西哥和大陸部分進口商品加徵的「芬太尼關稅」。

川普16日在白宮一場活動上說：「我是關稅之王（tariff king），關稅之王做得很棒。我希望我們贏得最高法院的官司，因為如果我們沒贏，那對我國來說將是恥辱。」

白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）接受福斯新聞訪問時表示，若法院裁定IEEPA關稅無效，白宮已有一套「非常可靠的備案（B計畫）」。他表示，川普將立即啟動10％的關稅措施，以「彌補」IEEPA關稅遭推翻而留下的「大部分缺口」。

上述10％稅率的關稅，很可能是依據1974年《貿易法》第122條徵收。該條款授權總統為應對「根本性國際收支問題」，得開徵關稅，無需進行調查即可實施，但關稅上限為15％，最多只能徵收150天，需要國會批准才能延長。

哈塞特表示，川普也將援引其他法條，以徵收效力更持久的關稅。這些法條允許對特定產業或國家加徵關稅，但執行程序較為耗時，因此10％的關稅將作為過渡期間的權宜之計。

他說，儘管大法官們在去年11月口頭辯論期間，對川普的IEEPA關稅持保留態度，但政府「高度有信心」最高法院「會站在我們這一邊」。