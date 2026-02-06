白宮：對韓關稅暫無上調時間表 韓外長向盧比歐解釋「不是故意拖延立法」

白宮表示，對韓關稅暫無上調時間表。圖為2025年8月25日，美國總統川普在白宮與南韓總統李在明會面。路透社



美國白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）週四（2/5）表示，總統川普預告要上調對南韓關稅，她手中並無何時生效的時間表。正在美國訪問的南韓外交部長官趙顯當天也表示，他已向美方闡明，韓方並非蓄意拖延有關對美投資的立法。

川普（Donald Trump）1月26日突然在社群平台發文，宣布將把所有南韓商品關稅上調至雙方達成貿易協議之前的25%，因為南韓遲未完成支持對美投資的法律。

消息傳出後，南韓產業通商部長官金正官（김정관，又譯金正寬）和通商交涉本部長呂翰九緊急被派往美國，與美方商討關稅問題，外交部長趙顯也在當地接觸美國朝野人士，但仍未說服美方撤回上調關稅計劃。呂翰九週二（2/3）甚至表示，美方各部門之間已展開協商，準備正式宣布上調對韓關稅。

趙顯週四在華府向南韓媒體表示，他在週二抵美當天就會晤美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。盧比歐提議兩國外交部門更加緊密溝通，管控情勢，以免「韓方未及時執行經貿協議」的觀感對兩國關係造成負面影響；趙顯則強調韓方並非刻意放慢立法步伐，也向美方介紹韓方為迅速落實經貿協議所付出的努力以及內部動向。

趙顯此行還會見了美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）和能源部長萊特（Christopher Allen Wright）。趙顯表示，葛里爾對韓方就關稅問題的立場表示理解，但也呼籲韓方儘早就非關稅壁壘問題作出更積極的表態。

呂翰九週四返抵南韓後表示，重要的是，美方上調對韓關稅措施是否會在正式宣布後即時生效，還是設置1至2個月的寬限期。由於仍有時間磋商，政府將繼續與美方保持密切溝通，力爭取得符合國家利益的積極成果。

