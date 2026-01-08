白宮：川普已簽署退出66個國際組織

（德國之聲中文網）川普週三（1月7日）簽署行政命令，將暫停對66個組織、機構與委員會的支持。白宮聲明稱，此為川普政府檢視所有國際組織參與情況與資金挹注後，所作出的決定。該命令將要求所有行政部門和機構停止參與和資助35個非聯合國組織和31個聯合國實體。

名單中涉及多個聯合國相關機構、委員會與諮詢小組，主要關注氣候、勞工、移民等議題，川普政府將這些工作歸類為迎合多元與「覺醒」（woke）倡議。非聯合國體系的組織則包括「大西洋合作夥伴關係」、國際民主與選舉協助研究所，以及全球反恐論壇等。

美國國務院在聲明中指出：「川普政府認定，這些機構在職權範圍上重複、管理不善、不必要、浪費資源、運作不良，或已被推動自身議程的行為者所掌控」，聲明並稱，這些國際組織「立場與美國利益相悖，甚至對我國主權、自由與整體繁榮構成威脅。」

這是美國最新一波退出國際組織的行動。此前，美國政府已暫停對世界衛生組織、聯合國巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）、聯合國人權理事會及聯合國教科文組織的支持，並採取「點菜」方式繳納聯合國會費，只支持其認為符合川普施政方向的行動與機構。

此舉標誌著美國歷屆共和、民主兩黨政府對聯合國態度的重大轉變，也迫使本就面臨內部改革壓力的聯合國，進一步削減人力與計畫。多個獨立的非政府組織指出，由於美國政府去年大幅削減透過美國國際開發署的對外援助（USAID），已有許多計畫被迫關閉。

國際危機組織聯合國事務主管福爾蒂（Daniel Forti）表示：「美國此舉顯示其多邊主義立場的具象化，也就是『照我的方式來，否則就走人』。這清楚顯示華府只願按照自己的方式進行國際合作。」

儘管如此，川普仍表示看見聯合國的潛力，並希望將納稅人的資金，集中投入可擴大美國影響力、且與中國競爭的聯合國制定標準機構，如國際電信聯盟、國際海事組織及國際勞工組織等。

美國退出UNFCCC 專家憂氣候行動更受阻

在川普這波「退群潮」中，最受關注的是《聯合國氣候變化綱要公約》（UNFCCC），也被視為川普及其盟友淡出氣候相關國際組織的最新一步。該公約是《巴黎氣候協定》的基礎條約，於1992年由198個國家簽署，為支持開發中國家因應氣候變遷提供資金。川普長期稱氣候變遷是騙局，重返白宮後不久便再次退出《巴黎協定》。

前白宮國家氣候顧問麥卡錫（Gina McCarthy）批評此舉「短視、丟臉且愚蠢」。她表示，作為全球唯一不加入UNFCCC的國家，美國正拋棄數十年來在氣候領導與國際合作上的成果，並放棄影響數兆美元投資與決策的能力，這些原本可促進經濟並減少災害損失。

史丹佛大學氣候科學家、全球碳計畫主席傑克森（Rob Jackson）表示，美國退出恐將削弱全球減少碳排的努力，因為這「給了其他國家拖延行動與承諾的藉口」。專家也指出，少了美國這個全球最大排放國與經濟體之一，推動氣候行動將更加困難。

此外，美國同時也將退出聯合國人口基金，該機構在全球提供性與生殖健康服務，長期以來是共和黨反對的焦點。川普在首任任期內曾中止對其撥款，並指控該機構在中國等國參與「強迫墮胎」。拜登於2021年上任後恢復資助，但國務院後續審查並未發現相關指控的證據。

美國將退出的其他組織還包括：無碳能源公約、聯合國大學、國際棉花諮詢委員會、國際熱帶木材組織、大西洋合作夥伴關係、泛美地理與歷史研究所、國際藝術理事會與文化機構聯合會，以及國際鉛鋅研究小組等。國務院表示，相關檢討仍在進行中。

作者: 周依恩 (美聯社)