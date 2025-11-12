白宮：川普希望今天簽署法案 結束美國政府停擺
白宮表示，美國總統川普（Donald Trump）希望在今天稍晚簽署法案，結束美國聯邦政府停擺。
川普。（圖／美聯社）
美國聯邦參議院最近打破數週以來的僵局，在幾乎所有共和黨參議員以及8位民主黨議員支持下，以60票對40票通過一項妥協法案，有望結束美國史上最長的政府關門危機。
這項法案接下來將送交由共和黨掌控的聯邦眾議院審議，議長強生（Mike Johnson）希望最快在12日通過，並送交川普簽署成法。
白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天指出，川普希望在今晚簽署法案，結束這場民主黨造成的毀滅性政府停擺。（中央社）
延伸閱讀
美國史上最長政府停擺僵局落幕！美眾院投票表決時間就在今天
加州機車騎士闖紅燈撞汽車「炸出火球」！女駕駛才買一週全燒沒
震撼賽普勒斯！12日上午規模5.2極淺層地震 暫無傷亡
其他人也在看
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
不聲援沈伯洋？韓國瑜「桌子說」談台灣安全 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆
即時中心／潘柏廷報導總統賴清德點名立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的綠委沈伯洋，豈料，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反咬賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。對此，行政院長卓榮泰下午前往視察蘇澳溪分洪工程時則妙喻，桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去？」。民視 ・ 16 小時前
沈伯洋事件 韓國瑜：總統生病讓別人吃藥
[NOWnews今日新聞]重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德11日受訪時表示，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 19 小時前
不斷更新／花蓮明利村、長橋里停班課！ 11/13全台颱風假一覽
颱風「鳳凰」在12日19時40分左右從屏東恆春鎮登陸，並於20時減弱為熱帶性低氣壓，氣象署已解除颱風警報。而氣象署提醒，12日晚至13日北海岸及台東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、高雄、屏東、宜蘭、花蓮台視新聞網 ・ 8 小時前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 1 天前
觀察／拜共諜、喊話見習近平與高市早苗爭議連發 藍營不滿鄭麗文「主旋律都在兩岸」
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨主席鄭麗文上任後一週就因為參加馬場町白色恐怖受難者秋祭儀式，追思對象包括從事間諜情蒐而導致國民政府戰敗中共，又造成嚴重...FTNN新聞網 ・ 1 天前
沈伯洋怎全球抓捕？對台集體脅迫？陸國台辦回應了
對岸揚言要「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋，引發兩岸緊張。陸委會主委邱垂正12日在立法院受訪時指出，這是典型的跨國、跨境鎮壓，針對所有台灣民眾的集體脅迫，意圖威嚇分化台灣。大陸國台辦發言人陳斌華則反駁，相關行動僅針對「極少數台獨頑固分子」，不涉及廣大台灣同胞。中天新聞網 ・ 18 小時前
裝甲車救災壓毀2民車 卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台
宜蘭蘇澳鎮昨晚（11日）豪雨成災，軍方出動AAV7兩棲突擊車涉水救援時，不慎壓毀兩輛民眾車輛。行政院長卓榮泰今（12日）南下勘災時，被鎮長李明哲當面提及此事，他笑著回應，「壓壞的兩部車子不用擔心，我跟顧部長一人賠一台！」一句幽默的玩笑話，讓現場滿是泥濘與疲憊的氣氛瞬間緩和。中時新聞網 ・ 11 小時前
高市早苗不撤 「臺灣有事」發言 日經新聞：恐對日本不利
日本首相高市早苗說，「臺灣有事」可能讓日本陷入存亡危機，日本可依法行使自衛權，被大陸解讀為向臺灣釋放軍援訊號。大陸駐大阪總領事薛劍，在社群威脅要「斬首」高市，更讓事情演變成中日外交大戰。日本經濟新聞分析認為，高市對臺政策不再「戰略模糊」，可能會讓日本陷入不利的位置。TVBS新聞網 ・ 1 天前
高市：台灣有事.日本出兵 中駐日官發「斬首文」
日本自衛隊因歷史因素，在主動行使武力上有諸多限制。2015年，前首相安倍晉三擴大解釋自衛權，放寬使用武力條件，其中一項為「存亡危機事態」；該法定義如果同盟國或友好國受到攻擊，且狀況危及日本國土、國民，則自衛隊可行使武力以達到防衛作用。而日相高市早苗在答詢時，表示台灣有事構成存亡危機事態。中共駐大阪總領事薛劍對此發文，暗示要將高市早苗斬首，引發日本政府不滿，對北京當局發出強烈譴責。TVBS新聞網 ・ 1 天前
韓國瑜酸賴清德「生病要別人吃藥」 民進黨：看不到立法院長應有風骨
民進黨立委沈伯洋日前遭中國以「涉嫌分裂國家罪」立案偵辦，更揚言要展開全球抓捕及跨境司法合作，總統賴清德11日喊話立法院長韓國瑜，應站出來捍衛國會尊嚴，然而韓國瑜今（12）日卻回應，應廢除民進黨台獨黨綱、撤回中國為敵對勢力的宣稱等。對此，民進黨發言人吳崢表示，非常遺憾韓國瑜身為立法院長，對於自家的國會議員遭到威權國家跨國鎮壓遲不吭聲，在賴總統的提醒下，才藉機指桑罵槐，更對台灣民主自由的理解錯誤。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
蕭美琴歐洲議會演說！綠議員曝「這細節」：保密到家
【論壇中心／綜合報導】副總統蕭美琴應邀進入歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會並發表演說，總統賴清德表示，台灣自信走向國際，也要傳達訊息給國際社會「台灣是良善力量」，能對國際社會有所貢獻，也有助於全球的和平穩定，而駐歐盟大使謝志偉也在臉書曝光當時到機場接機影片，並表示「圓滿的接機，是達成任務的開始。飛機準時起飛，無失誤。飛機準時抵達，無失誤」。民進黨新北市議員卓冠廷今日在《頭家來開講》節目中指出，這件事情第一個成功的關鍵是「保密」，當時外館得知這個訊息之後，先跟外交部長林佳龍報告，而林佳龍再與總統賴清德報告，除了第一線少數在執行的同仁，府院黨幾乎沒有人知道，連副總統蕭美琴都不知情，整件事情保密到家，卓冠廷表示，保密這件事之所以重要，就是因為中國可能無所不用其極的想要阻撓，據了解，副總統蕭美琴直到歐洲方面「全開綠燈」後才得知這件事，最後賴總統才在會議中拍板，請副總統蕭美琴親自出席。除了副總統蕭美琴出席IPAC峰會之外，前總統蔡英文也出訪德國，並出席「柏林自由會議」發表演說，對於蔡英文、蕭美琴同一週相繼訪歐，曾任歐洲議會友台小組主席的前歐洲議會議員包瑞翰表示，這在過去是不可想像的，顯示台歐關係正顯著升溫。原文出處：頭家講(影)／蕭美琴歐洲議會演說！綠議員曝「這細節」：保密到家 更多民視新聞報導高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了自我感覺良好？白營民調曝「黃國昌能選贏蘇巧慧」 趙少康證實了連眾多中配都受不了檢舉！錢麗涉煽動武統 政府要審查她居留資格了民視影音 ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪水暴漲 洪水淹沒萬榮鄉明利村部分房舍 擬擴大撤離範圍
颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響引進豪雨，花蓮馬太鞍溪水暴漲，從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，今天上午持續降雨，明利村長林萬成表示，今天上午發現水量比昨天更大，至少成長10倍，範圍也更廣。萬榮鄉公所表示，不排除擴大明利村預警性撤離範圍。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前
拖到紅色警戒才停班課！花蓮縣府「慢半拍」被罵爆 竟再甩鍋中央
鳳凰颱風來勢洶洶，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨（10）日上午7時達到紅色警戒，但花蓮縣府卻拖到快8時才宣布停班停課，大批民眾湧入縣政府臉書開罵。沒想到，縣府竟再次甩鍋給中央！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王世堅點「2大咖」選北市長！鍾佳濱：另類
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，黨秘書長徐國勇更是強調會有「更大咖」的人出來參選，帶動氣勢...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前