白宮：川普正研擬拿下格陵蘭選項 不排除動用武力

格陵蘭為丹麥自治屬地。路透社



美軍成功生擒委內瑞拉總統馬杜洛後，美國總統川普很快就把下個目標鎖定丹麥自治屬地格陵蘭。白宮週二（1/6）表示，川普正和內閣討論併吞格陵蘭的選項，其中包括使用軍事力量。有官員指出，川普有意在任內結束前完成此目標，而他的心意難以動搖。

白宮週二透過聲明表示，川普視併吞格陵蘭為美國的國安優先任務，藉此「擊退我們在北極地區的敵手」。聲明中說：「總統和他的團隊正在討論一系列選項，以達成此重要外交政策目標。當然，動用美國軍隊力量向來是三軍統帥的選項。」

路透社報導指出，儘管丹麥是美國在北約（NATO）組織的重要盟友，其他歐洲領袖也嚴重警告美國不應併吞他國領土，但川普顯然不予理會。再加上美軍上週末成功奇襲委內瑞拉逮捕馬杜洛（Nicolas Maduro），讓他更加大膽想實現拿下格陵蘭的夢想。

一名不具名資深官員向路透社表示，目前看來沒有任何因素會讓川普打消念頭，而他亟欲想在剩餘的3年任期中完成目標。該官員說：「這想法不會消失。」

白宮在週二的聲明中並未說明川普團隊正在研擬的選項。但上述這名資深官員透露，其中一個選項是從丹麥手上買下格陵蘭，至於金額則不願透露。該官員說：「外交和交易向來是總統處理任何事務的優先考量，他很愛交易，所以如果能達成拿下格陵蘭的好交易，這絕對是他最優先的本能反應。」

另一個選項則是和格陵蘭簽訂「自由聯合協定」（COFA）。美國曾和密克羅尼西亞、馬紹爾群島和帛琉三個太平洋島國簽署COFA，類似延續二戰後的託管關係。

兩名知情人士向路透社表示，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）週一（1/5）在國會閉門簡報上向議員表示，川普政府近日對格陵蘭的言論，不代表會立即入侵這座丹麥屬地。

包括共和黨在內的多名國會議員非常不滿川普的併吞格陵蘭言論。參議院外委會兩位共同主席、共和黨參議員提里斯（Thom Tillis）和民主黨籍首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）透過聲明痛斥：「丹麥和格陵蘭表明格陵蘭是非賣品，美國必須遵守國際條約的義務，尊重丹麥王國的主權和領土完整。」

