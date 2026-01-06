白宮：川普考慮軍事手段獲取格陵蘭

白宮6日表示，美國總統川普(Donald Trump)正在研究如何掌控格陵蘭(Greenland)，而動用美國軍隊「向來都是選項之一」，進一步加劇與北大西洋公約組織(NATO)盟國丹麥的緊張關係。

儘管格陵蘭與丹麥都呼籲和美國儘快舉行會談來澄清「誤會」，但華盛頓仍發出這項嚴厲警告。

美國對委內瑞拉的軍事干預，重燃起川普對這處位於北極的丹麥自治領地的覬覦。格陵蘭擁有尚未開採的稀土礦藏，隨著極地冰川融化開啟新航線，它可望扮演至關重要的角色。

廣告 廣告

白宮新聞秘書李威特(Karoline Leavitt)表示，為了威懾俄羅斯與中國這樣的對手，「獲取格陵蘭是美國的國家安全優先要務」。

李威特在給法新社的聲明中說，「總統及其團隊正在討論一系列選項，以尋求這個重要的外交政策目標，當然，動用美國軍隊向來是三軍統帥的選項之一」。

川普再度就自治的格陵蘭主權提出主張已引發歐洲擔憂，認為與美國的跨大西洋聯盟可能即將破裂。

格陵蘭和丹麥稍早前表示，他們已要求儘快和美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)會面，商討這項議題。

格陵蘭外交部長莫茨費爾特(Vivian Motzfeldt)在社群媒體發文說，儘管格陵蘭與丹麥政府在2025年期間多次要求與美國召開部長級會議，但至今尚未實現。

丹麥外長拉斯穆森(Lars Lokke Rasmussen)則表示，與盧比歐會談應該能化解「某些誤會」。

格陵蘭總理尼爾森(Jens-Frederik Nielsen)再次堅稱，格陵蘭不會出售，只有格陵蘭人才能決定它的未來。