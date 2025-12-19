白宮：甘迺迪中心董事會一致通過 更名為「川普甘迺迪中心」

美國華府的「甘迺迪中心」，已更名為「川普甘迺迪中心」。路透社



美國白宮18日宣布，華府知名的表演場地「甘迺迪中心」，已更名為「川普甘迺迪中心」。

於台灣時間19日晚間10點半查詢，甘迺迪中心官網已更名為「The Trump Kennedy Center」。

綜合路透社和英國廣播公司（BBC）報導，白宮發言人李威特在X平台推文表示：「我方才得知，由來自世界各地、各領域最成功的人士所組成，備受尊敬的甘迺迪中心董事會，一致投票決定，甘迺迪中心將更名為川普甘迺迪中心，以表彰川普總統過去一年來為拯救這座建築所做的卓越貢獻。」

川普18日在白宮表示，得知董事會的決定「很驚訝、很榮幸」。他本月初出席甘迺迪中心榮譽獎頒獎儀式時，曾開玩笑表示要中心改名。

川普不忘誇口：「我們拯救了它。之前它的硬體狀況實在很糟糕。」

雖然李威特宣稱董事會「一致通過」，但身為董事之一的民主黨聯邦眾議員畢提（Joyce Beatty）駁斥，她說：「並沒有一致通過，我在電話會議上被靜音，不被允許發言或表達我對這項動議的反對意見。」

甘迺迪家族多名成員也批評更名之舉。

今年初川普上任後不久，便解雇該中心的所有董事會成員，以自己的盟友取而代之。新董事會成員隨後投票推選川普擔任董事會主席，他的親近顧問格瑞尼爾（Richard Grenell）則出任董事長。

甘迺迪中心的新董事包括司法部長邦迪，白宮幕僚長威爾斯，副總統范斯妻子烏莎，以及其他一些川普政府官員和政治盟友。

川普也向國會爭取2.97億美元（約93.6億元台幣）用於甘迺迪中心大整修及其他支出，明年將於北美洲三國登場的世足賽，本月5日即在甘迺迪中心舉行預賽分組抽籤。

甘迺迪中心全名「約翰•F•甘迺迪表演藝術中心」（John F. Kennedy Center for the Performing Arts，建築名稱為約翰•F•甘迺迪表演藝術紀念中心），由美聯邦政府出資興建，1964年動工、1971年啟用，名稱則為紀念1963年遇刺身亡的前總統甘迺迪。

甘迺迪中心坐落於波多馬克河畔，有戲劇廳、歌劇廳、劇院等多個表演場地，雖位於飛機航線，但建築展現優秀的聲學效果，在表演界評價不俗。

