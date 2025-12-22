白宮：自今年1月以來關稅收入達2350億美元

（德國之聲中文網）白宮稱，自今年1月以來，美國已征得折合約2000億歐元的關稅收入。白宮在YouTube上發布的一段聖誕直播視頻中表示：“美國財政部自2025年1月以來已征收超過2350億美元的關稅。”

直播畫面中還以字幕形式展示了美國總統特朗普在移民政策和應對芬太尼危機方面的所謂“政績”。畫面裡，特朗普以卡通人物形象坐在聖誕樹旁朗讀文字，畫面中沒有其他人。

關稅收入仍待最高法院裁定合法性

此次公布的關稅收入金額略高於政府此前給出的數據。上周，美國海關與邊境保護局（CBP）稱，在特朗普於1月20日第二次就任總統至12月15日期間，關稅收入超過2000億美元。不過這一數字仍低於預期。美國財長貝森特（Scott Bessent）曾在7月預計，到年底關稅收入可達3000億美元。

目前，美國最高法院正在審查特朗普的關稅政策，核心問題在於政府援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對包括歐盟在內的數十個貿易伙伴征收高額關稅是否合法。一旦政府敗訴，可能被迫退還部分關稅收入。

作者: 德才 (德新社)