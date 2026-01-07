白宮：若美取得格陵蘭 可確保中俄無法持續侵擾行為
（中央社記者侯姿瑩華盛頓7日專電）美國總統川普再次表達希望接管格陵蘭後，白宮今天表示，若取得格陵蘭控制權，在北極地區就有更大的掌控力，確保中、俄無法持續在該地區進行侵擾行為；為此，川普政府正在討論各種選項，而川普首選向來是外交手段。
美國上週發動軍事行動拘捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），引發丹麥擔憂作為丹麥自治領地的格陵蘭可能會面臨類似處境。川普先前多次表達希望接管格陵蘭，近期受訪時也重申，「我們確實需要格陵蘭，絕對需要」。
白宮昨天表示，取得格陵蘭是美國國家安全優先事項，對在北極地區嚇阻美國對手至關重要，川普及其團隊正在討論多種選項以推動這項目標，不排除動用軍隊。美媒報導，國務卿盧比歐（Marco Rubio）向國會指出，川普計劃買下格陵蘭。
針對美國希望接管格陵蘭，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天在記者會上表示，川普已表明，嚇阻俄羅斯和中國在北極地區的侵略行為符合美國最佳利益，「這就是為什麼川普團隊正在討論潛在的購買方案內容」。
至於不排除軍事選項的原因，李威特解釋，「對川普而言，在評估什麼最符合美國利益時，所有選項永遠都在桌上」，但川普的第一選項向來是外交手段。
外媒報導，格陵蘭位處俄羅斯和美國之間飛彈最短飛行路線上，華府已在當地設有軍事基地。隨著極地冰層融化，新航道得以開闢，蘊藏尚未開採稀土資源的格陵蘭可能發揮重要作用。
李威特表示，若美國接管格陵蘭，就能在北極地區擁有更大的掌控力，確保中國、俄羅斯等國「無法在這個極其重要且具戰略意義的區域持續進行侵擾行為」。不僅如此，還會有許多其他好處，「這些都是總統及其國安團隊正在討論的內容」。
此外，盧比歐表示，他計劃下週針對格陵蘭事宜與丹麥舉行會談。
美媒日前報導，根據美國國土安全部2025年11月公布的報告，2025年在阿拉斯加附近北極水域活動的中國軍用和科學研究船隻數量創下前所未有記錄。美軍將領指出，中國在整個北極地區的行為日益激進，科研任務常被用作軍事活動的掩護。
報導也披露，中俄軍事合作在北極及其周邊空域持續加深，這種合作不僅增強中國打擊北美的能力，還增加了聯合攻擊的可能性。（編輯：陳慧萍）1150108
其他人也在看
飛官辛柏毅失聯！妻哭腫了眼 家屬發聲求1事：全家都在等你回家
花蓮空軍基地一架編號6700的F-16單座戰機，於昨（6）日晚間執行例行性夜間航訓任務時，驚傳突發狀況，飛官辛柏毅上尉於7時29分從花蓮縣豐濱鄉東面10海浬跳傘，目前軍方全力搜救中。事故發生兩天前，辛柏毅才和妻子從北歐冰島度蜜月返台，如今在外海失聯，家屬也發聲吐露煎熬心情。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 65
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 18
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 79
飛官花蓮外海失聯 海巡船艦海上最新影像曝光！
空軍今晚發生重大飛安事件，一架隸屬花蓮基地、機號6700的F-16單座戰機，於執行夜間訓練任務時在花蓮外海失聯。軍方研判飛行員辛柏毅上尉已啟動彈射座椅跳傘，目前下落不明，搜救行動持續進行中。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
飛官辛柏毅夜訓失聯！親友急喊：拜託撐下去
[NOWnews今日新聞]花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）昨（6）日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑跳傘逃生，國軍正展開海空救援，這...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 31
共機頻擾台釀飛官疲勞？空軍司令部回應了
[NOWnews今日新聞]空軍一架F-16V戰機昨晚執行例行夜間訓練任務時，在花蓮豐濱鄉以東海面上失事，上尉飛官辛柏毅疑似跳傘至今仍失聯，空軍司令部今（7）日召開記者會說明，媒體關注是否與共機頻擾台導...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 發表留言
失事6700號F-16V今夜訓墜海 過往昂飛英姿曝光
即時中心／徐子為報導今（6）日晚間7時29分國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛行員辛柏毅上尉緊急彈射逃生，目前狀況未明。國防部及空勤總隊已派出C-130運輸機及海鷗直升機出海救援，另外，海巡署也派出艦艇趕赴現場中。對此，空軍司令部稍早也發出聲明，證實辛柏毅疑似跳傘逃生。民視 ・ 1 天前 ・ 1
辛柏毅失聯！國中老師憶「品學兼優」哽咽：只求他被平安找回來
花蓮空軍基地一架編號6700的F-16單座戰機，於昨（6）日晚間執行例行性夜間航訓任務時墜海，其中29歲的飛官辛柏毅上尉，目前仍然下落不明，軍方全力搜救中。辛柏毅失聯的消息傳開後，他的國中老師也吐露心聲，「只求他能夠被平安的找回來。」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 4
F-16失事關鍵1分鐘 辛柏毅3度喊跳傘、8秒後光點消失｜#鏡新聞
F-16單座戰機昨晚（1/6）夜航訓練，發生失事意外；空軍今天（1/7）證實模組化任務電腦(MMC)，確實發生故障，至於有沒有跳傘成功？空軍今天（1/7）指出，辛柏毅曾3度喊「跳傘」8秒後雷達光點消失，無法確定是否跳傘。目前國防部長顧立雄，親自坐鎮空軍司令部，要求三軍投入搜救，F16型機也停止演訓任務派遣，加強機務檢查。鏡新聞 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
F-16夜航失事！飛官仍失聯 柯文哲、黃國昌集氣「求平安」
今（6）日晚間，空軍一架F-16戰機於花蓮執行夜間例行訓練時發生意外，飛官疑似跳傘後失聯。國防部第一時間啟動應變機制，全力展開海空搜救行動，總統賴清德也已指示相關單位以「人員平安」為最高原則，務必把握黃金時間救援。事件曝光後，各界關注搜救進度，柯文哲、黃國昌也相繼透過臉書發文，替飛官集氣，盼能平安歸來。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
美軍成功抓捕馬杜洛 展現軍事科技領先優勢
美國發動南方之矛行動抓捕馬杜洛，凱恩上將：情報整合與科技領先短新聞SHOTNEWS ・ 1 天前 ・ 2
快訊／飛官辛柏毅夜航墜海失聯14小時 澎湖母搭軍機急赴花蓮盼兒歸
空軍花蓮基地F16單座戰機，昨(6日)晚間在執行例行夜航任務時，於起飛72分鐘後雷達訊號因不明原因發生異常。現年29歲的上尉飛官辛柏毅疑似在花蓮縣豐濱鄉東面10浬處跳傘求生，隨後消失於雷達幕中。空軍隨即成立應變中心展開海空搜救，至今已逾14小時，仍未傳回獲救消息。他的母親住在澎湖，軍方於第一時間通知家屬，稍早辛母在軍方人員的攙扶下神情哀戚地上車，一行人已從澎湖出發，預計於上三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 5
F16V花蓮外海失聯! 總統下令全力搜救:務必平安帶回辛上尉
政治中心／綜合報導花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機，6日晚間夜航訓練失聯，飛官辛姓上尉疑跳傘逃生，國軍立刻展開海空救援，總統賴清德在社群發文表示，已在第一時間指示國防部及相關單位，務必以確保「人員平安」為最高目標全力搜救，爭取每一分每一秒，將飛官平安帶回來。民視 ・ 1 天前 ・ 3
才剛度蜜月！F-16失事飛官辛柏毅生死未卜 空軍還原經過
【緯來新聞網】花蓮空軍基地一架編號6700的F-16AM單座戰機，昨（6日）晚執行例行訓練時，傳出失緯來新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
快訊／空軍飛官花蓮失聯跳傘！國防部成立應變中心 總統府：全力搜救中
空軍司令部今（6日）晚間表示，本屬花蓮基地乙架 F-16單座戰機（機號6700），晚間6時17分由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
中海警釋對台「扼喉」海報! 威脅攔檢民船運台武器 專家 : 故意模糊 「禁限制水域」界線
[Newtalk新聞] 中國海警近日發布一張軍武海報，引發兩岸與國際關注。畫面以「扼喉」為主題，描繪中國海警船與直升機在台灣周邊海域執法，畫面中的中方人員自直升機索降至一艘疑似運載美製武器的「長榮貨輪」進行查驗。外界解讀，這可能是在公開傳達「可能登船查扣涉軍物資」的執法訊號，並強烈反對美國提供台灣軍武。 海報發出後，部分中國評論指出，這象徵中國正在進一步模糊台灣周邊所謂「禁限制水域」的界線，並逐步加強對台海周邊海域的控制。更直言，中國此次海報也在向國際預警，未來若有船隻被認定涉及向台灣運送如海馬斯導彈系統等美國軍備，中國海警將登船檢查甚至扣押。 中國也藉此主張，民用船隻若涉軍事用途，將不再被視為單純商船，而也會被視為「軍事目標」之一，並可讓中國解放軍有理由向其採取行動。 美軍最新對台軍售賣了82套海馬斯系統與ATACMS遠程導彈給台灣，北京對此強烈抗議。 圖：翻攝自X／Battles Insight 「楊門灼見」則發表分析認為，中國海警與解放軍聯動，反映出中國正嘗試以「執法」與「灰色地帶行動」方式，對美台軍事合作施加壓力，並對外國軍艦通行台灣海峽釋放更強硬訊號。中國官方論述甚至宣稱，美新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 58
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 232
【明星聊愛車】「帆嫂」Julie享受科技便利購入Tesla Model Y 電動車像智慧手機、有感省下加油錢、前後車廂置物大空間
氣質優雅、溫柔知性的「帆嫂」Julie（劉景莊），常出現在各大綜藝節目，曾出書分享幸福婚姻祕訣！坦言在要購入特斯拉Model Y之前，幾乎被全家人投反對票，但現在這台電動車可是大家搶著開的寵兒；即將步入花甲之年，在加入電動車行列後，有種被智能科技照顧到的感覺，一起來看看她的分享。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 13 小時前 ・ 1
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1