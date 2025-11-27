白宮2國民兵遭槍擊性「全面封鎖」 川普：增派500國民兵進駐華府

美國華府26日發生重大槍擊事件，一名嫌犯當街朝兩名國民兵開槍，凶嫌隨即被逮捕，被害人性命垂危，事發後總統川普下令增派500名國民兵進駐華府，聯邦調查局局長表示，這起槍擊案屬於聯邦層級的重大刑事案件，執法人員會全力維護國家安全。

襲擊國民兵槍手遭警方制伏 白宮全面封鎖

華府風聲鶴唳，有兩名從西維吉尼亞調派到華府執勤的國兵民，在26日下午2點多遭近距離開槍射殺，候車亭滿地的碎玻璃，大批警察趕到現場，有員警為傷者施行CPR，直升機也飛抵華盛頓紀念碑旁的草坪。

警方急救遭開槍國民兵，白宮全面封鎖。圖／美聯社、路透社、CNN

據了解，槍手一人犯案，行凶後隨即被逮捕，案發地點距離白宮不遠，目擊者艾瑪提到，那名國民兵成員頭部血跡斑斑、一動也不動，周圍圍著無數人員把他抬上一輛卡車，一分鐘後就離開了。

佛州過感恩節 川普發文罵嫌犯「付出慘痛代價」

事件發生後，白宮一度進入封鎖狀態，不過川普前一天已飛回佛州過感恩節，他發文痛罵嫌犯，還表示要嫌犯付出慘痛代價，川普還下令增調500名國兵民到華府維安。

美國戰爭部長赫格塞斯痛批，如果犯罪者執意要進行此類暴行，對美國最優秀的人才施暴，「川普總統絕不退縮」；美國聯調局局長巴特爾也說，聯邦政府會將此事件視為攻擊聯邦執法人員。

國兵民當街遇襲，地點就在白宮和國會等重要政府所在地附近，當局除了調查兇嫌的槍枝來源跟犯案動機，華府的維安也全面升級。

國際中心／劉泳暐 編撰 責任編輯／張碧珊

