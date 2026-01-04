白宮PO「上銬押解畫面」稱罪犯遊街 馬杜洛喊：新年快樂

委內瑞拉總統馬杜洛上銬押解最新畫面。（圖／翻攝自X／@RapidResponse47）

美國採取軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦，指控其涉犯毒品恐怖主義陰謀、持有機關槍等針對美國的罪行，已被紐約南區聯邦地區法院起訴。而白宮官方帳號更曝光馬杜洛在美國被拘留的最新畫面，在貼文中直言，這是一場「罪犯遊街」（Perp walk）。

白宮官方帳號「快速反應47」（Rapid Response 47）稍早於X平台發布一段影片，顯示馬杜洛似乎正在接受所謂的被捕步行（perp walk）畫面。影片中，馬杜洛身穿黑色帽衫、戴著一頂帽子，雙手被手銬銬住並拿著一瓶水瓶，正與多名聯邦特工走在一條藍色地毯上。而地毯上標示著「DEA NYD」字樣，其為美國毒品執法局（DEA）紐約分局的標誌。

馬杜洛走過的過程中，試圖說些英語，他首先說出「Good night」（晚安），接著自問自答：「Es buenas noches, no?」意即「是晚安吧？」他隨即再次對在場的人喊：「Good night」，並補上一句「Happy New Year」（新年快樂），語氣略顯活躍。

「快速反應47」更在貼文中直言這是一場「罪犯遊街」（Perp walk）；這意旨嫌疑人被警方逮捕後，移送到法院或警局的過程中，走過公眾面前讓媒體拍攝的俚語。

這段影片自白宮發布後引起廣泛關注。馬杜洛與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在美東時間3日從卡拉卡斯的總統官邸被捕，期間乘坐直升機、軍艦、軍機與警車等交通工具，約半天時間抵達位於布魯克林的大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center），並將面臨在美國南區紐約聯邦法院對於毒品恐怖主義的指控。據悉，他們最快將於5日出庭。

