白宮PO「川普牽企鵝漫步格陵蘭」AI圖 網群嘲：那裡沒企鵝
美國總統川普撤回動武奪取格陵蘭的威脅後，白宮當地時間23日在社群媒體發布一張AI合成圖，看似意在指川普與一隻企鵝踏上格陵蘭的土地，其中企鵝還持美國國旗象徵已歸順。不過，此圖遭大批網友留言「糾正」格陵蘭沒有企鵝。
白宮在X平台發文稱，「擁抱企鵝」（Embrace the penguin）。細看這張發布的照片，照片中可見一名背影看似川普的男子，與一隻手持美國國旗的企鵝漫步在白皚皚的雪地上，遠方的土地上則插著格陵蘭旗幟。
對此，網友紛紛留言稱，「格陵蘭沒有企鵝」、「他要對那隻企鵝做什麼？」。英國內閣辦公室首席捕鼠大臣貓咪賴瑞（Larry）的非官方帳號，也在X平台搞笑寫道，「貓咪核查：企鵝生活在南半球」。還有網友將照片加上對話框，內容是企鵝向川普表示，「老兄，這裡是南極洲」。
加拿大前國防部長肯尼（Jason Kenney）嘲諷稱，「他（川普）多次把冰島和格陵蘭搞混，現在他的團隊又把南極洲和格陵蘭搞混（企鵝住前者，不住後者）。地球上最強大的國家被搞得像馬戲團」。《彭博》記者溫葛羅夫（Josh Wingrove）也表示，「南極洲企鵝顯然無法倖免於移民政策的影響」。
