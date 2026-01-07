白宮PO「FAFO梗圖」嗆馬杜洛！4字真實意思曝光 一票嗨喊：我愛川普

國際中心／許智超報導

白宮PO出去年底川習會的機場照，被外界推測是在警告中國。（圖／翻攝自白宮X）

美軍3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，消息引發國際關注。白宮4日貼出一張川普的照片，背景是2025年10月底在韓國釜山金海機場、川習會面當天拍攝的照片，因此被外界解讀是在對中國發出警告。不僅如此，白宮還寫下粗俗的俚語「No games. FAFO.」，貼文一出，也引發網友熱議。

白宮官方4日在X平台貼出一張川普照片，背景是10月底在韓國釜山金海機場與習近平會面的時刻，內文寫下「No games. FAFO.」（遊戲結束，別自討苦吃）。

事實上，「FAFO」其實是「Fxxk Around and Find Out」的縮寫，意即「胡作非為就會自食其果」、「敢挑釁就讓你好看」、「自討苦吃」，帶有警告、威脅意味，態度十分強硬，且由於「FAFO」完整的句子中帶有粗俗的字眼，因此一般政府或主流媒體並不會將這句話寫入文章或標題中。

貼文曝光後，網友也紛紛回應，「我愛川普」、「傳奇人物」、「他信守承諾，讓美國再次偉大」、「馬杜洛已經知道了，其他人很快也會知道」、「這是政治傳播的典範之作，川普的社群媒體團隊是業界最優秀的」，但也有不少人直言，「只有川普才會發這種貼文」、「難以相信這是官方帳號」、「幼稚的梗圖」、「罵髒話會讓川普覺得自己很爺們嗎？不會，只會顯得幼稚愚蠢」。

此外，這張照片原本發布於白宮官網，標題為「川普總統與習近平主席的雙邊會談」，有分析指出，白宮刻意選用與習近平會談當天拍攝的照片，可能是在暗示「逮捕馬杜羅的目標之一，就是阻斷中國與俄羅斯在美國『後院』（西半球）擴張影響力」。

