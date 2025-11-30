白家綺回歸《好運來》被電到發抖！對戲「大魔王」嚇到落淚

娛樂中心／張予柔報導



白家綺回歸民視八點檔，才剛加入《好運來》劇組、接棒顏曉筠飾演「芸菲」，就先遇到綁架戲，讓她被操到直喊：「八年沒拍戲的能量，一次全部奉上！」這次她更與心中偶像翁家明對戲，雖然對方在劇中飾演大反派「高海生」（趙明志），氣場強到令人不寒而慄，卻也讓她瞬間變身小粉絲。





睽違八年重返八點檔的白家綺（左圖中）坦言，《好運來》的戲量和強度都是硬仗。（圖／民視提供）

睽違八年重返八點檔的白家綺坦言，《好運來》的戲量和強度都是硬仗。除了持續與老公吳東諺交鋒，她最期待也是最具挑戰的，便是與翁家明對戲的「大魔王關卡」。她回憶第一次見到翁家明，就忍不住衝上前問能不能合照，「明明是壞到讓人想揍的高海生，結果本人超溫柔、超Nice，完全反差萌！」然而鏡頭一開，現場氣氛瞬間180度轉變，威壓感逼得她直喊心裡害怕，甚至眼淚不自覺掉下，「心裡一直想，哇塞，他真的好可怕！」。她也感謝翁家明給足能量，讓她能把被綁架的無助與恐懼演得更加真實。

翁家明（左圖左）表示，很感謝白家綺（右圖右）緊急救火，讓劇情順利推進。（圖／民視提供）

對於白家綺口中的「震撼教育」，翁家明表示，自己既心疼顏曉筠曾受傷，也感謝白家綺緊急救火，讓劇情順利推進。他也談到從男神形象、變成觀眾罵到不行的反派心情，「朋友也會說『你真的太壞了！』」但他認為這就是戲劇魅力所在。「高海生的威壓感一定要給夠，才能幫到對手演員，畫面才會到位、戲才會好看！」。

白家綺才剛加入《好運來》劇組，就先吞下一記「皮肉痛」的震撼教育。（圖／民視提供）





原文出處：《好運來》白家綺回歸首日挑戰綁架戲！對戲「大魔王」嚇到落淚：真的好可怕

