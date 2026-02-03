白家綺怒拍桌喊話對決！嚴立婷強硬回擊「這句話」 10點線主持人開戰了

四季線上／陳軒泓 報導

2026《民視第一發發發》爆笑不斷的遊戲單元，由白家綺、梁赫群、嚴立婷以及黃豪平擔綱主持人，來賓則邀請到潘若迪、張文綺、賴芊合、劉心語、蘇晏霈、無尊以及高人氣的 Peach Girls 17LIVE 桃氣女孩來到節目中，梁赫群領軍的「大發隊」和白家綺率領的「大賺隊」將展開一連串的馬年開運賽，陪伴觀眾一起守歲度過除夕夜。

2026《民視第一發發發》遊戲單元由白家綺（左起）、黃豪平、梁赫群、嚴立婷主持

白家綺、嚴立婷人生第一次「裸體丁字褲還圍個肚兜」就上台主持，笑說為了節目豁出去，只是這身裝扮讓白家綺行動相當困難，讓她看自己都覺得很想笑，嚴立婷則表示沒想到這套衣服這麼熱，她也忍不住會東抓西抓，還跟旁邊的人擠來擠去，讓身旁的梁赫群直呼受不了，原來二人所穿的是大型相撲裝，黃豪平提到遊戲很精彩，還邀請觀眾也一起穿上這套造型在家玩，笑說網路可能就有賣了。

明星玩瘋狂心臟病場面爆笑

其中一關遊戲「吹牛骰子王」，藝人們進行吹牛對決，輸家還必須喝下可怕的特製果汁。白家綺一開場就怒拍桌想要挑戰嚴立婷，黃豪平笑稱「10 點線女主持人對決嗎？」，嚴立婷也不遑多讓，自稱是「骰子嚴」，潘若迪卻問是「骰子嚴」還是「骰子牛」，逗趣互動讓人忍不住哈哈大笑，後來則由梁赫群、張文綺以及賴芊合來應戰，遊戲過程充滿爆笑，最終誰將苦吞地獄級特調果汁，務必鎖定《民視第一發發發》！

吹牛骰子王輸家要喝可怕的特調果汁

2026《民視第一發發發》「萬馬奔騰慶團圓」遊戲單元爆笑登場

