白家綺急救火回歸8點檔！綁架戲被「電到發抖」 遇大魔王秒落淚：真的好可怕

8點檔《好運來》演員顏曉筠近期因車禍受傷需休養，劇中角色由白家綺接演，而睽違8年重返8點檔戰場的白家綺坦言《好運來》的戲量和強度都是硬仗，不只要與老公吳東諺對戲，與翁家明的對手戲更是張力十足，且一進棚她便立刻上陣綁架戲，被操到直喊：「8年沒拍戲的能量，一次全部奉上！」

白家綺拍攝民視8點檔《好運來》，上戲首日就挑戰激烈綁架戲。（圖／民視提供）

白家綺形容與翁家明是真正的大魔王關卡。她笑說，第一次見到翁家明就忍不住衝上前問能不能合照，「明明是壞到讓人想揍的高海生，結果本人超溫柔、超Nice，完全反差萌！」但鏡頭一開，氣氛就瞬間180度大轉變。讓白家綺心有餘悸表示，「一對戲，那個威壓感直接爆出來，我真的會怕到眼淚自己掉下來，心裡一直想『哇塞，他真的好可怕！』」但她也感謝翁家明給足能量，讓她能把被綁架的無助與恐懼演得更加真實。

至於翁家明則表示，既心疼顏曉筠受傷，也感謝白家綺緊急救火，讓劇情能完整推進。他也談到從男神形象、變成觀眾罵到不行的反派心情，「朋友也會說『你真的太壞了』」但他認為這就是戲劇魅力所在，「高海生的威壓感一定要給夠，才能幫到對手演員，畫面才會到位、戲才會好看！」





