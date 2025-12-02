白家綺救火重回八點檔 第二天就送老公上路
白家綺為救火緊急加入民視八點檔，與老公吳東諺戲裡也飾演患難夫妻，親手送另一半領便當，吳東諺在劇中為了救妻而倒地不起，這場重頭戲動用大量人力拍攝逼真的火燒場景。而當他受傷倒地時，熊熊火苗就在腳邊燃燒：「我已經感受到我的腳旁邊是很熱的，但我知道距離還算安全。」儘管如此，為了保持情緒張力，吳東諺堅持鏡位或換燈時，都一直癱在原地。
白家綺因演員顏曉筠上週發生重大車禍，肩膀脫臼、韌帶斷裂，緊急手術後得花時間復原，無法歸隊，但播出在即，白家綺臨危受命，挺替上陣，昨晚首部播出，網友評價不一，但可以看出她十分努力投入角色。
民視八點檔《好運來》劇情進入高潮，吳東諺飾演的角色為拯救妻子「芸菲」（白家綺 飾）而身受重傷，由於劇本無法預知現場環境，吳東諺透露現場同劇演員翁家明、白家綺、導演、攝影師等，大家開始集體創作，共同討論如何讓拍攝更合理、畫面更緊張。
吳東諺回憶拍攝當下，所有幕後工作人員都十分辛苦，必須用煤油、棉花、紙箱等材料，將火勢墊高，以呈現更緊繃的場面。將自己完全沉浸在情緒當中，不受外界影響。他特別感謝導演和劇中飾演他父親的王燦，以及太太白家綺，讓他能夠「很放心地去表演」，並透露拍攝前透過禱告與放音樂幫助自己累積情緒，最終才能真情流露，讓導演第一顆鏡頭就喊過。
白家綺分享當時的心情：「那種既想保護家人又無力的心酸，明明很累，卻還是撐著全世界的孤單。」連導演喊卡之後，眼淚都無法停止。白家綺說因為那是真實的痛，感覺靈魂在陪芸菲哭泣，從進組《好運來》開始有收到滿滿的祝福，也邀請觀眾一起陪伴芸菲走過這段生命的歷程。這場重頭戲將在今晚播出。
