白家綺救火《好運來》 和吳東諺變亡命鴛鴦糗NG

顏曉筠11月19日騎機車前往民視攝影棚途中遭後方急轉車輛撞擊彈飛倒地，導致左肩韌帶斷裂、脫臼，《好運來》面臨劇情銜接挑戰，白家綺義不容辭代打飾演顏曉筠的角色「芸菲」，剛好是與飾演「逸凱」的吳東諺組成亡命鴛鴦，這對真實生活中的夫妻也迎來了「第1次一起演夫妻」的難得經驗。

儘管是臨危受命，白家綺透露對角色狀態瞭若指掌，她強調顏曉筠的演出無可取代，「但我相信大家會體諒、會接受，現在的任務就是希望能幫助劇情線好好收尾，不讓觀眾失望，希望曉筠能安心養傷、早日康復」。

對於與吳東諺「演夫妻」，白家綺直言「公私不分」的互動讓她一開始超級不適應，「第1次排戲的時候，真的還蠻尷尬的，因為突然要看著他的臉，很溫柔地說話，就忍不住笑意，而正式來就馬上進入狀況」。

白家綺重返 8點檔戰場與昔日熟識的演員們重聚，她透露跟好友蘇晏霈因各自忙碌，連吃飯都很難，這次的合作勾起了許多以前一起拍戲的美好回憶。王燦也對她充滿信心，「觀眾對白家綺很熟悉，要進入芸菲狀態是很快，大家都不會擔心」。

