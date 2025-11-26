白家綺救火《好運來》！與吳東諺「公私不分」演亡命鴛鴦笑場

白家綺救火加入《好運來》，與老公吳東諺演亡命鴛鴦。（民視提供）

民視8點檔《好運來》近日因演員顏曉筠因車禍受傷需休養，面臨劇情銜接的挑戰，幸好「神隊友」白家綺在第一時間展現義氣，義不容辭接下代打重任，接演顏曉筠的角色「芸菲」，展現「神救援」。白家綺坦言第一時間接到電視台邀約時，心情其實非常複雜且心疼，看到好友顏曉筠受傷，大家都非常不捨，希望她能安心養傷、早日康復。

儘管是臨危受命，白家綺透露也對角色狀態瞭若指掌，身為《好運來》的忠實觀眾，她強調顏曉筠的演出無可取代，「但我相信大家會體諒、會接受，現在的任務就是希望能幫助劇情線好好收尾，不讓觀眾失望」。白家綺更感謝公司相信她，交付她這麼重要的任務，也更謝謝正在拍攝《阿松與阿暖》的劇組，因為她兩邊拍戲的關係，更動班表，大家在這一刻展現團結，也讓她很感動。

廣告 廣告

白家綺救火加入《好運來》。（民視提供）

白家綺救火加入《好運來》與老戰友熱情擁抱。（民視提供）

白家綺透露因為她接手飾演的「芸菲」，剛好是與飾演「逸凱」的真正老公吳東諺組成亡命鴛鴦，因此這對真實生活中的夫妻，也迎來了「第一次一起演夫妻」的難得經驗。白家綺透露，這「公私不分」的互動讓她一開始超級不適應，第一次排戲的時候，真的還滿尷尬的，因為突然要看著他的臉很溫柔地說話，就忍不住笑意，幸好正式來就馬上進入狀況。

白家綺重返8點檔戰場，也讓她與昔日熟識的演員們重聚，她透露，例如蘇晏霈雖然是好友，但各自忙碌連約吃飯都很難，這次的合作勾起了許多以前一起拍8點檔的美好回憶。王燦也對白家綺充滿信心，觀眾對白家綺很熟悉，要進入芸菲狀態是很快，大家都不會擔心。白家綺也感性表示，這次回歸讓她有機會和老戰友們敘舊。

更多中時新聞網報導

黃遠小薰獲金片子帝后

物流工會籲 讓員工吃頓團圓飯

馬士媛擒最佳新演員獎甜謝愛人