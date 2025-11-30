白家綺相隔8年回歸台8受「震撼教育」 遭偶像綁架！驚呼：威壓感爆出

白家綺上演遭綁架震撼戲碼。民視提供

白家綺才剛加入《好運來》劇組，就先吞「皮肉痛」震撼教育，她近來回歸8點檔接棒顏曉筠飾演「芸菲」，一進棚立刻上陣綁架戲，被操到直喊：「8年沒拍戲的能量，一次全部奉上！」但與偶像翁家明對戲，雖然對方在飾演大反派，氣場強到令人不寒而慄，卻也讓她瞬間變身小粉絲。

白家綺（右）分享與偶像翁家明初次見面，瞬間變身小粉絲合照留念。民視提供

睽違8年重返8點檔戰場，白家綺坦言《好運來》的戲量和強度都是硬仗。除了繼續與老公吳東諺交鋒，她更形容與翁家明對戲才是真正的「大魔王關卡」。她笑說第一次見到翁家明，就忍不住衝上前問能不能合照，「明明是壞到讓人想揍的高海生（角色名），結果本人超溫柔、超Nice，完全反差萌」。

但鏡頭一開，氣氛就瞬間180度大轉變。白家綺心有餘悸表示：「一對戲，那個威壓感直接爆出來，我真的會怕到眼淚自己掉下來，心裡一直想：『哇塞，他真的好可怕！』」她也感謝翁家明給足能量，讓她能把被綁架的無助與恐懼演得更加真實。

白家綺（左起）、吳東諺夫妻檔在《好運來》中火花升級，與大反派翁家明合影。民視提供

翁家明心疼顏曉筠受傷 感謝白家綺緊急救火

翁家明（右起）詮釋反派，綁架白家綺。民視提供

對於白家綺口中的「震撼教育」，翁家明則透露既心疼顏曉筠受傷，也感謝白家綺緊急救火，讓劇情能完整推進。他也談到從男神形象、變成觀眾罵到不行的反派心情，「朋友也會說『你真的太壞了！』」但他認為這就是戲劇魅力所在，「高海生的威壓感一定要給夠，才能幫到對手演員，畫面才會到位、戲才會好看」。



