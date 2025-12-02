白家綺眼見老公吳東諺重傷倒地！崩潰痛哭驚吐：挖掘靈魂深處

白家綺（左起）、吳東諺、王燦上演生死離別戲碼。民視提供

白家綺救火接替出車禍的顏曉筠演出民視8點檔《好運來》，與吳東諺戲裡戲外都成夫妻，劇中上演生離死別戲碼，兩人在拍攝後回憶這場重頭戲，坦言是演藝生涯中難以忘懷的經驗，白家綺更直言：「我的靈魂在陪芸菲（角色名）哭泣！」

吳東諺在劇中為了救妻而身受重傷、倒地不起，這場重頭戲動用大量人力拍攝逼真的火燒場景。他透露，這場戲對他來說非常特別，將會「一輩子放在記憶的某個地方」。由於劇本無法預知現場環境，吳東諺透露現場同劇演員翁家明、白家綺、導演、攝影師等，大家開始集體創作，共同討論如何讓拍攝更合理、畫面更緊張。

廣告 廣告

白家綺（左）眼見吳東諺倒下崩潰痛哭。民視提供

吳東諺倒地火在旁邊燒！癱在原處不敢動

吳東諺回憶拍攝當下，所有幕後工作人員都十分辛苦，必須用煤油、棉花、紙箱等材料，將火勢墊高，以呈現更緊繃的場面。而當他受傷倒地時，真實的火苗就在腳邊燃燒：「我已經感受到我的腳旁邊是很熱的，但我知道距離還算安全。」儘管如此，為了保持情緒的連貫性，吳東諺堅持鏡位或換燈時，都一直癱在原地沒有動，將自己完全沉浸在情緒當中，不受外界影響。

吳東諺特別感謝導演和劇中飾演他父親的王燦，以及太太白家綺，讓他能夠「很放心地去表演」，並透露拍攝前透過禱告與放音樂幫助自己累積情緒，最終才能真情流露，讓導演第一顆鏡頭就喊過。

白家綺（左）與吳東諺戲裡戲外都成夫妻。民視提供

白家綺則將這場戲視為一次靈魂深處的挖掘，連導演喊卡之後，眼淚都無法停止。她表示，站在妻子和母親的角度詮釋這場戲，心裡非常痛。白家綺分享當時的心情：「那種既想保護家人又無力的心酸，明明很累，卻還是撐著全世界的孤單。」



回到原文

更多鏡報報導

白家綺相隔8年回歸台8受「震撼教育」 遭偶像綁架！驚呼：威壓感爆出

專訪／少PO老公楊銘威疑婚變？方志友揭真實原因 激情戲太火熱！尬喊：注意邊界感

王瞳半年同居人曝光！在家都裸體已如老夫少妻 「私密處照」差點外流